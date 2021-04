Monticelli, bocconi avvelenati

Bocconi sospetti: allarme fra i proprietari di cani. Sta correndo la voce, a Monticelli, che qualcuno abbia disseminato esche mortali dietro il quartiere gialloblù, nella spianata che confina con il campo sportivo Raffaele Riva. L'allarme è stato dato tramite i social network, dove è stata raccontata la storia di un cane, che fortunatamente si è salvato, vittima di quello che pare essere un caso di avvelenamento. E la prova che la paura di vedersi vigliaccamente uccisi i propri amici a quattro zampe, dal mondo virtuale si sia trasferita in fretta nella realtà, la si ha parlando con alcuni proprietari di cani che passeggiano abitualmente nella zona segnalata. «Sì, ho saputo che qua possono aver messo dei bocconi avvelenati - conferma una signora, che dopo aver educatamente raccolto i “bisogni” di uno dei suoi animaletti spiega che ora tiene sempre al guinzaglio i suoi carlini per evitar loro d'ingerire qualcosa di tossico. «Sui social - continua - hanno anche messo la foto di una polpetta sospetta». Anche un'altra proprietaria, a passeggio nella spianata con il suo animaletto, racconta d'aver saputo del brutto episodio. «Noi non abbiamo visto bocconi - dice, con un occhio vigile sempre puntato sul cane anche mentre parla - ma sto molto attenta». Sull'episodio sia la Polizia locale pedemontana parmense, competente su Monticelli, sia l'ufficio ambiente del Comune di Montechiarugolo affermano di non esser stati ancora informati, e uno degli agenti ha detto di essere sorpreso che i cittadini preferiscano affidarsi ai social anziché alle istituzioni. Perché, in questo caso, si installerebbero cartelli segnaletici in zona per avvisare del pericolo dei bocconi, verrebbe fatta un'analisi dei campioni sospetti e verrebbe sporta denuncia.

r.z.