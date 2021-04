Man lievita, Gervinho un fantasma

6

SEPE

Lascia l'amaro in bocca il fatto che lui debba lavorare così poco eppure non si vincano mai queste partite. Sui gol non può far niente, para senza grandi problemi tiri di Lapadula e Gaich.

5

LAURINI

Improta non spinge quasi mai e lui cerca così di aiutare la costruzione ma lo fa con poca qualità. I sanniti lasciano scorrere la palla a lui e Gagliolo poi vanno a pressarli per indurli in errore o ad affrettare il rilancio. Scende nell'intervallo.

6

BUSI

st' 1'

Anche lui sta decisamente migliorando, è meno irruente e si propone con tempi giusti in avanti. Ha dato una buona mano.

6

OSORIO

Con lui si sono divertiti poco gli attaccanti di Inzaghi. Sempre molto gagliardo, a volte ci ricorda Fabio Cannavaro per la semplicità ed efficacia di certi anticipi e la perfetta scelta di tempo nel gioco aereo.

5

BANI

Si vede che ha mestiere e anche una bella ''garra'' ma quasi in ogni partita accusa sbavature che a questi livelli costano care. Sul gol di Glik ad esempio è stato ben poco reattivo. Poi però determina l'1-1.

5

GAGLIOLO

Un giorno forse confesserà che quello in campo nel primo tempo era un suo gemello che non ha mai giocato a calcio e non ne aveva neanche voglia. Nella ripresa almeno è tornato Riccardo, che non sarà Hakimi o Theo Hernandez ma ha fatto la sua parte con onore, anche nel sospingere l'azione d'attacco e innescare il 2-2.

4

KUCKA

Vogliamo dar la colpa alla Slovacchia e alle tre partite di qualificazioni mondiali ma ieri il capitano non è davvero esistito in campo.

5

MIHAILA

st 32'

Un quarto d'ora non è molto e lui in effetti combina poco, più fumo che sostanza.

5

BRUGMAN

Esce nell'intervallo e la squadra gira meglio ma non ha avuto grandi colpe nella debacle del primo tempo. Godeva di una certa libertà solo che davanti i movimenti erano pochi e confusi, quindi non riusciva a verticalizzare.

6

KURTIC

st 1'

A parte il gol ''alla Inzaghi'' ha segnato la partita con un tempo di grande raziocinio nel ruolo di play. Palle recuperate e smistate e anche un bel tiro dal limite.

5

HERNANI

La prova sarebbe stata anche dignitosa ma quella dormita sul 2-1 in marcatura su Ionita gli costa l'insufficienza. Dalla panchina poi litiga con gli avversari.

sv

CONTI

st 40'

Giusto il tempo di prendere una capocciata nell'ultima mischia.

5

PELLÈ

Si impegna a fondo ma ieri era proprio sfasato. Poco pulito negli appoggi fin dall'inizio, ha poi smesso di vincere i duelli aerei e mai s'è inteso decorosamente con Gervinho. Resta comunque importante la sua presenza là in mezzo.

4

GERVINHO

Parole educate per descrivere la sua partita non ce ne sono. Ha chiuso la galleria degli orrori uscendo con flemma sul 2-1. L'unico segno che ha lasciato è stato far annullare il gol di Gagliolo.

6

CORNELIUS

st 32'

In uno scampolo ha servito più assist di Gervinho in tutta la stagione. Uno Man l'ha trasformato in gol, uno l'ha fallito di testa. Un bell'impatto.

ALLENATORE

5

D'AVERSA

Non riesce più a dare il suo imprinting caratteriale. Se era una partita ''da 6 punti'' e l'approccio della sua squadra è stato quello, dovrà rivedere diverse cose. In primis la fiducia a Gervinho, che non ne merita più. Poi bisogna rammendare una fase offensiva che ieri è stata tale solo con i palloni lunghi sulla testa di Cornelius. Niente di male a insistere, ma qualche variante palla a terra, dopo una trentina di partite, non sarebbe da disdegnare. Il saldo dei piazzati ieri senza il Var sarebbe pari, ma il computo totale a fine anno farà tirare diversi accidenti.