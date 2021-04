«Altoparlante rotto da novembre. Stavo per essere chiusa dentro al cimitero»

Buonasera, potrei parlare con un cronista della Gazzetta? Vorrei raccontare una disavventura che mi è capitata alla Villetta.

Che tipo di disavventura le è capitata al cimitero?

«Ho rischiato di restare chiusa dentro al cimitero San Pellegrino, che è attaccato alla Villetta. Sono entrata alle 11.40 insieme a mio marito e se non ci fossimo affrettati, saremmo rimasti intrappolati».

Prima di chiudere i cancelli non vengono avvisati i visitatori?

«Sì, ma l'impianto da cui parte l'avviso che si sta avvicinando l'orario di chiusura è rotto da novembre e non è stato più riparato. Se non avessi controllato l'orologio, anche io e mio marito saremmo stati chiusi dentro. Per fortuna, alle 12.25 ho guardato l'ora e quindi siamo riusciti ad uscire appena in tempo, dato che a Pasquetta la chiusura dei cancelli era alle 12.30. Mi era sembrato molto strano non sentire nessun avviso dall'altoparlante».

Che lei sappia, altri visitatori sono rimasti intrappolati dentro la Villetta?

«Sinceramente non ne ho idea. Noi siamo usciti in tempo. Di sicuro, in passato qualcuno è rimasto chiuso dentro, come mi ha confermato il custode all'uscita. E questo perché non funziona l'altoparlante che serve ad avvisare i visitatori».

Ha già segnalato il problema a qualcuno?

«Il custode di San Pellegrino mi ha suggerito ti chiamare il Comune».

r.c.