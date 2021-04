Caterina Cantarelli, 12 anni e un libro già pubblicato: «Mi ha incoraggiato la maestra»

RICCARDO ZINELLI

MONTECHIARUGOLO A soli 12 anni è possibile scrivere e pubblicare un libro? La storia di Caterina Cantarelli dimostra di sì. Giovanissima, con una forte passione per la lettura e gli animali, la studentessa Montechiarugolo, che frequenta la seconda media alla Maria Ausiliatrice di Bibbiano, ha da poco dato alle stampe la sua opera prima «Un mondo da salvare». Il libro di Caterina, edito da Tomolo, racconta la storia di quattro ragazzi chiamati a compiere una missione straordinaria: salvare un universo in cui regna la magia.

«Tutto inizia a scuola - racconta la giovanissima autrice - dove Caterina, la protagonista che si chiama come me, trova un anello magico che la trasporta in un altro mondo con alcuni amici. Insieme si troveranno a dover proteggere quella realtà dalla magia nera che la sta corrompendo.»

Un'avventura fantasy in cui i ragazzi si muovono in un'ambientazione che lascia riconoscere paesaggi familiari per la giovanissima autrice. Come il profilo delle torri e del castello di Montechiarugolo, vicino al quale abita Caterina con la sua famiglia. Ma non solo. Nel libro si può trovare rappresentato anche il microcosmo del fiume, e più in generale quell'ambiente rurale che circonda il paese, simbolo del bene e della tranquillità che i quattro eroi cercano di difendere.

«È stata la maestra Cristina a incoraggiarmi a scrivere. Poi, quando dalle elementari sono passata alle medie, i miei genitori mi hanno regalato un computer» per poter comporre le storie. E da subito, come conferma la mamma, Caterina ha passato molto tempo al pc. Ma mancava ancora qualcosa prima di trovare il coraggio di pubblicare un libro: «Ho partecipato ad un concorso della mia scuola. E anche in quel caso è stata una insegnante a spronarmi a sviluppare storie. Così, a luglio, mi sono messa a scrivere un tema. Che, alla fine, è diventato un libro».