I monopattini a noleggio arrivano anche a Salso

In arrivo anche a Salso, alla pari di tanti comuni, il servizio di monopattini elettrici a noleggio: una forma di micromobilità, che sta prendendo piede sia all'estero sia in altre città italiane e che rappresenta una nuova opportunità di vivere il contesto urbano rispettando l'ambiente e l'aria.

Il Comune ha emanato un avviso per l'individuazione di soggetti interessati a svolgere l'attività di mobilità in sharing free floating; i soggetti interessati avranno tempo per inviare le proprie manifestazioni di interesse fino al 4 maggio alle 12 e il contratto col gestore avrà la durata di mesi 12, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi.

I monopattini elettrici sono ormai molto utilizzati in tante città e si tratta di un mezzo «green» e flessibile, alternativo spesso all'auto privata: una soluzione a basso impatto ambientale funzionale all'alleggerimento del traffico urbano verso forme di mobilità sostenibile non inquinanti, che vuole privilegiare la pedonalità, la ciclabilità, i mezzi leggeri, puliti e tecnologici.

La flotta, come previsto nell'Avviso, dovrà essere costituita da 30 monopattini, eventualmente incrementabili in eventuali fasi successive sino a 70 totali.

Come si spiega ancora nell'avviso, è ammessa una graduale immissione in servizio della flotta con un numero iniziale ridotto di monopattini; tuttavia l'amministrazione si riserva di autorizzare – in occasione di particolari eventi /esigenze – aumenti temporanei della flotta dei veicoli in circolazione messi a disposizione dal soggetto autorizzato. Inoltre la circolazione sarà consentita all'interno del territorio del Comune di Salso, specificando che è fatto divieto nelle aree pedonali e nei parchi o zone dove l'ingresso o il transito alle biciclette è vietato.

I punti di smistamento e di parcheggio saranno infine proposti in sede di offerta e successivamente concordati col Servizio Infrastrutture del Comune. La circolazione dei monopattini sarà regolata, come in tutti i comuni che hanno adottato questo tipo di servizio, dal rispetto del Codice delle strada e dalle normative previste da questo tipo di mobilità. A.S.