Il presidente: «Il Covid? Non ci ha bloccato: l'arretrato è calato, ma la carenza di personale amministrativo è drammatica»

GEORGIA AZZALI

Soffre di mali antichi, il tribunale di Parma. L'arretrato, soprattutto nel settore civile, ha sempre pesato come un macigno. E tre mesi di lockdown, tra marzo e maggio dello scorso anno, con tanto di stop delle udienze, se non quelle urgenti, avrebbero potuto fare arenare la macchina. Gli avvocati hanno già alzato la voce più volte ed è molto probabile che si rifaranno sentire. «In questi anni, però, la situazione del civile, in particolare, era migliorata, ma il mio timore era che tutti questi sforzi venissero vanificati per il periodo di stop - spiega il presidente Pio Massa -. In realtà, invece, le pendenze sono diminuite, seppure di poco. La “scopertura” del personale amministrativo, invece, tra civile e penale, è drammatica: siamo al 31,46%».

Partiamo dal fatto che i fascicoli pendenti del civile sono calati nonostante il lockdown: forse però ha inciso il fatto che il contenzioso è diminuito in quel periodo?

In parte sì, ma in realtà c'è una tendenza alla diminuzione, perché a settembre non c'è stato un recupero di botto. Al 30 giugno, quindi comprendendo i mesi di lockdown, abbiamo avuto una riduzione di circa 500 fascicoli, che equivale al 5-6% in meno di pendenze.

Secondo i dati illustrati all'inaugurazione dell'anno giudiziario, Parma è però maglia nera in regione per i fascicoli pendenti nel civile da più di tre anni e mezzo: il 25%. Come lo spiega?

E' vero. Però negli ultimi quattro anni c'è stata una riduzione notevole, tanto è vero che anche le pendenze ultratriennali si sono quasi dimezzate. E forse pochi sanno che nel 2019 il tribunale di Parma è stato uno dei 29 tribunali italiani che ha superato l'obiettivo fissato dalla legge del 10% di abbattimento delle pendenze di tutto il comparto del civile. Al 30 giugno 2019 le pendenze del civile, esclusi fallimenti ed esecuzioni, erano 4.195 e al 30 giugno 2020 3.773. E' vero che c'è stato un calo del contenzioso, però la diminuzione c'è stata.

Ma se le pendenze nel civile sono diminuite, quali sono i numeri delle sentenze?

Ci sono cause nel civile che vengono definite non con sentenze, ma in altro modo, per esempio con ordinanze. Detto questo, dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 sono stati definiti 10.702 procedimenti, compreso tutto, ossia anche fallimenti, esecuzioni e volontaria giurisdizione, e le sentenze sono state 1.463. Certo, l'anno precedente le sentenze erano state decisamente di più: 2.100. Ma anche considerando questi grandi numeri, superiamo le sopravvenienze. Ci sono stati, poi, due settori in cui è stato molto più problematico lavorare in questa fase: gli sfratti e le esecuzioni.

Durante il lockdown sono state adottate misure per contenere il contagio che tuttora persistono e che in alcuni casi hanno suscitato dure critiche da parte degli avvocati per l'accesso in particolare alle cancellerie. Cosa risponde?

Che manca oltre il 31% di personale amministrativo. Speriamo nelle assunzioni con il Recovery plan. Si figuri che, per quanto riguarda le figure apicali, in tribunale a Parma non c'è un cancelliere. Nel penale si potrebbe fare qualche udienza in più, ma se non c'è personale amministrativo più di tanto non si può fare.

Parliamo del penale: come ha inciso lo stop del lockdown?

Non siamo messi peggio degli altri tribunali, perché il dato costante è un affanno dei processi monocratici. Se si aumenta la produttività non basta, perché dalla procura continuano ad arrivare fascicoli, ma non possiamo far crescere il numero delle udienze, se non abbiamo più giudici onorari e più personale amministrativo.

A Parma, però i processi monocratici hanno una durata media di 531 giorni, siamo tra i più lenti in regione.

Il tempo medio trae in inganno, bisogna guardare quanti processi si riescono a fare. Io e il presidente di sezione abbiamo fatto una scelta “politica”, ossia quella di privilegiare la definizione dei processi più complessi, i collegiali. E qui le pendenze, nonostante il Covid, non sono aumentate. Al 30 giugno 2020 i processi collegiali sopravvenuti erano 59 ed esauriti 64. Per quanto riguarda i monocratici, invece, pendenti al 1° luglio 2019 erano 2.533, sopravvenuti 1694, esauriti 1.588, e quindi la pendenza è aumentata di un centinaio di fascicoli. Ciò significa che si è lavorato di più che nell'annualità 2017-2018.

E la situazione dei magistrati qual è?

Abbiamo 4 magistrati in meno, due al penale e due al civile. A settembre entreranno un magistrato al penale e uno al civile. Ho anche deciso, date le conseguenze del Covid che si tradurranno anche in un aumento di insolvenze, di aggiungere un terzo magistrato alla sottosezione esecuzioni-fallimentare.