Le visite agli anziani in casa protetta: un infuocato «botta e risposta» fra politici

MICHELE DEROMA

SISSA TRECASALI Si è trascinato al termine dell'ultimo consiglio comunale di Sissa Trecasali – riunitosi in videoconferenza – un botta e risposta originato su Facebook tra la consigliera di minoranza Ilaria Avanzini e il sindaco Nicola Bernardi, in merito alla possibilità, da parte dei familiari degli ospiti, di visitare la casa di residenza per anziani «Don Prandocchi-Cavalli» di Sissa.

«Gli ospiti della casa protetta, da settembre sono chiusi nelle loro stanze e non possono incontrare i loro cari nemmeno nel rispetto delle normative anti-Covid», ha lamentato la Avanzini spiegando di aver inviato «oltre un mese fa una lettera scritta al sindaco e ad Asp, per sollecitare la soluzione al problema». La risposta è arrivata direttamente sul social network dalle parole di Massimiliano Franzoni, presidente di Asp: «La normativa prevede la sospensione delle visite dei familiari nelle strutture, fatti salvi casi eccezionali valutati con i direttori sanitari di struttura». «La richiesta di Ilaria Avanzini – ha quindi aggiunto Bernardi - è stata posta senza conoscere la normativa vigente, a tutela della salute degli ospiti di tutte le strutture coordinate da Asp». «Curare e tutelare gli anziani è sempre un dovere, da dimostrare con progetti concreti», ha aggiunto l'assessore comunale al sociale Tiziana Tridente, chiedendo così alla Avanzini di «spiegare il voto contrario, espresso in consiglio comunale, al nostro progetto legato alla domiciliarità degli anziani».

«Ho votato “no” - ha spiegato la Avanzini - perché la gestione delle politiche sugli anziani è stato ceduto ad Asp, la stessa che sta gestendo così la casa protetta, e la cessione è finalizzata a compensare i mancati introiti che Asp ha riscontrato a causa dei decessi per Covid e alla perdita della gestione della casa di riposo di Salsomaggiore Terme». Bernardi ha definito l'opinione della Avanzini «un'insinuazione da documentare, per necessità di trasparenza: i cittadini di Sissa Trecasali meritano rispetto». In consiglio comunale Bernardi è così tornato sull'argomento, chiedendo alla minoranza consiliare «la dimostrazione dei costi aumentati da parte di Asp: i cittadini devono sapere». La Avanzini ha invece ripreso le motivazioni della polemica, «dovuta solamente ad una mancanza di risposta, ad un privato cittadino, in tempi leciti».