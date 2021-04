Morto a 18 mesi con il metadone nel sangue, prosciolte le assistenti sociali

È morto a 18 mesi, il 4 aprile 2018. E nel suo sangue c'erano tracce di metadone, il sostituto dell'eroina che spesso i tossicodipendenti assumono quando tentano di disintossicarsi. La madre, che secondo la procura gli avrebbe fatto ingerire la droga, è finita sotto processo per omicidio preterintenzionale aggravato e lesioni. Ma nessuna responsabilità avrebbero avuto, invece, le tre assistenti sociali del Comune, accusate di rifiuto d'atti d'ufficio: per tutte, ieri, il gup ha dichiarato il «non luogo a procedere». Nessun processo, dunque, benché la procura avesse chiesto il rinvio a giudizio delle professioniste, assistite dagli avvocati Mario Bonati, Stefano Delsignore, Michele Villani e Leonardo Pastori. Ma «il fatto non sussiste», secondo il giudice. Per ora bisogna «accontentarsi» della formula di proscioglimento: per capire il perché, infatti, bisognerà attendere il deposito delle motivazioni.

Tutte e tre erano accusate di avere «indebitamente rifiutato» di eseguire il decreto provvisorio e urgente, emesso il 19 dicembre 2016 dal Tribunale dei minori di Bologna, che affidava il bambino e i suoi due fratelli ai servizi sociali affinché fossero tutti inseriti in una struttura protetta. In particolare, due delle assistenti sociali seguirono i tre fratelli fino al 28 febbraio 2017 e successivamente i piccoli passarono in carico alla terza professionista. Che seguì i bambini fino al giorno della morte del più piccolo dei tre, quando poi tutti furono affidati a una struttura protetta.

Stesso ruolo, ma è chiaro che le prime due professioniste e l'ultima collega si occuparono dei bambini in tempi diversi. Tuttavia, il giudice non ha differenziato l'eventuale responsabilità penale, ritenendo che per tutte non ci fossero elementi sussistenti per far scattare il rinvio a giudizio. «Bisogna attendere le motivazioni per capire ed esprimere una valutazione», sottolineano gli avvocati Bonati e Villani, difensori di due assistenti sociali. E le motivazioni saranno determinanti anche per la procura: per decidere se fare ricorso.

Una storia familiare di grande disagio. Bambini cresciuti in un contesto problematico, segnato dalla tossicodipendenza. Certo, la morte del piccolo di 18 mesi è andata oltre le intenzioni della madre (da qui l'accusa di omicidio preterintenzionale), ma le analisi sui capelli hanno poi fatto emergere una realtà drammatica, almeno secondo ciò che viene messo in luce nella relazione dei consulenti della procura: dalla nascita o quanto meno nei sei mesi precedenti la morte, il bambino avrebbe assunto stupefacenti. G.Az.