Ricorso in Regione contro la chiusura del Centro islamico

MARA VAROLI

E' stato presentato un ricorso amministrativo in Regione, contro la decisione di chiudere le attività nel Centro islamico di via Campanini, nel quartiere artigianale che si trova fra via Mantova e via Venezia. Un ricorso affinché la stessa Regione riveda la propria posizione, che ha portato avanti sulla base degli accertamenti compiuti dal Comune. Circa un mese fa, infatti, la Regione ha stabilito che il Centro è illegittimo: la Comunità islamica di Parma e provincia è stata cancellata con una determina dirigenziale dall'iscrizione del registro delle associazioni di promozione sociale ed è diventata un'associazione semplice. In questo modo, non ha ragione di esistere in un capannone di un quartiere artigianale in quanto, non essendo più riconosciuta come associazione di promozione sociale, non ha più diritto ad andare in deroga alle prescrizioni urbanistiche. Nella pratica, la Comunità islamica non può più entrare a «casa» propria: sì, perché il capannone è di proprietà della stessa Comunità. Ma ora, a una settimana dall'inizio del Ramadan, è arrivato il ricorso amministrativo contro la cancellazione dell'associazione dall'albo delle Aps.

LA VICENDA

La lunga diatriba sul Centro islamico ha inizio nel luglio dell'anno scorso, quando è stato presentato un esposto dall'artigiano Cesare Piazza, che fin dal primo insediamento si è battuto contro la sede di via Campanini, in quanto a suo parere veniva svolta una attività prevalentemente a carattere religioso, per cui non in regola con la normativa regionale sulle associazioni di promozione sociale. La Regione, dopo una prima istruttoria in cui ha interpellato i responsabili dell'associazione, ha quindi incaricato il Comune di verificare la situazione. In meno di tre mesi, ci sono stati 299 controlli nel centro islamico di via Campanini. Il risultato? Secondo i rapporti della Municipale si è confermato che nel centro veniva svolta attività di preghiera. Ed è stato a quel punto che la Regione ha stabilito che non sussistevano le condizioni per considerare la «Comunità islamica di Parma e provincia» un'associazione di promozione sociale.

IL COMUNE

Dopo la determina, la Comunità islamica non ha avuto quindi più diritto a rimanere nel capannone di via Campanini. E il 25 marzo il Comune ha dato il via a un tavolo di confronto fra la Comunità islamica e il Comune, nelle persone del sindaco Federico Pizzarotti e degli assessori Michele Alinovi e Laura Rossi proprio per dare ai musulmani un luogo in cui ritrovarsi. La preoccupazione per la Comunità islamica è stata condivisa, tant'è che il consiglio direttivo del Forum del Terzo Settore di Parma ha espresso «amarezza e disagio invitando le istituzioni locali e regionali e la comunità parmense ad individuare opportune risposte tese a favorire il ripristino del dialogo in una società sempre più multiculturale».

«La città di Parma capitale della cultura - così il Forum - fedele alla sua vocazione cosmopolita, ha in sé le capacità e le risorse in grado di trovare una soluzione adeguata al problema e, insieme alla Regione Emilia Romagna può programmare un percorso che eviti l’isolamento della comunità islamica ed il riproporsi di uno scontro ideologico e confessionale che qualcuno vorrebbe cavalcare».

Ha confermato infatti l'assessore all'associazionismo del Comune Laura Rossi: «Stiamo facendo una serie di incontri con tutte le persone coinvolte nella vicenda. E questo ricorso amministrativo oggi apre più scenari a seconda di quello che accadrà successivamente - sottolinea la Rossi -. Come tutti sanno è stato aperto anche un tavolo di confronto con la Comunità islamica, la Prefettura e la Regione. Con il procedimento regionale scatta il problema dell'uso dell'immobile, per cui vedremo se si dovrà cercare un altro luogo, diverso dal capannone di via Campanini o se con il ricorso si potrà usare lo stesso spazio».

LA COMUNITÀ ISLAMICA

Kamel El Garsi ha 59 anni e lavora come metalmeccanico. È sposato con quattro figli: «Il nostro Centro è nato nel 2008 - spiega Kamel, presidente della Comunità islamica da circa un anno - e prima che la Regione lo chiudesse, per tre mesi sono venuti i vigili almeno per cinque volte al giorno. Ma noi non capivamo il motivo. A Parma ci sono quasi ventimila musulmani e il nostro Centro islamico è importante per tutti: ci sono le maestre che fanno studiare i bambini, c'è il punto rosa per le consulenze mediche rivolte alle donne, ci sono le riunioni con le altre religioni e poi c'è la solidarietà: aiutiamo chi ha bisogno, per cui distribuiamo cibo, facciamo fare le docce a chi l'acqua non ce l'ha e facciamo le spese alle donne sole. Poi chiaramente preghiamo, perché lo facciamo cinque volte al giorno: all'alba, a mezzogiorno, alle 16, alle 20 e alle 21». Che cosa rappresenta quindi questo ricorso alla Regione? «Il ricorso rappresenta la speranza che la nostra comunità torni ad essere iscritta nel registro delle Aps. Vogliamo ritornare nel nostro Centro oppure se lì diamo fastidio avere la possibilità di un altro luogo - continua il presidente della Comunità islamica Kamel -. Noi abbiamo bisogno di un Centro per aiutare gli altri: io stesso sono in Italia da 40 anni e perché ora devo pregare nascosto? Perché non posso pregare a casa mia? Parma poi è una bellissima città, piena di arte e di cultura e il fatto di averci tolto il Centro di via Campanini è un'ingiustizia: spero che il sindaco e il Comune ci diano una mano».