Viabilità, rumore, biglietterie: il progetto all'esame dei consiglieri

PIERLUIGI DALLAPINA

Parcheggi, rumore, rapporto con il centro storico e il resto del quartiere, barriere architettoniche, ma anche interrogativi più spicci, tipo dove piazzare le biglietterie. «Quei box là, in mezzo al prato, prima li tiriamo via meglio è», suggerisce Giuseppe Massari (Parma protagonista), uno dei 26 consiglieri che ieri sera hanno passato ai raggi X il progetto del nuovo Tardini durante la riunione congiunta, e online, di tre commissioni: Sport, Patrimonio e Lavori pubblici.

«Lo stadio darà a Parma visibilità in tutto il mondo», promette il presidente del Parma calcio, Kyle Krause rivolgendosi ai consiglieri e lasciando aperta l'ipotesi a futuri investimenti in città. «Come famiglia devolviamo il 10% dei nostri introiti in attività filantropiche». Ma a chi gli suggerisce di aiutare anche le Zebre (rugby) e i Panthers (football), l'americano Krause se declina con aplomb inglese: «Calcio e Formula 1 sono i miei sport preferiti».

Emiliano Occhi, capogruppo della Lega, guarda oltreoceano e spera «in eventuali collaborazioni fra ciò che avviene negli Stati Uniti e ciò che sarà fatto a Parma». In questo caso Krause lascia aperta la speranza: «Sono convinto che si possa portare il marchio Parma negli Usa».

I buoni propositi però non bastano a tranquillizzare i consiglieri. «Mi sembra uno stadio un po' classista, con spazi per i vip che vanno a guardare la partita mettendo i piedi sotto la tavola», sostiene Massari. Uno dei progettisti, Alessandro Zoppini, è del parere opposto: «Abbiamo creato uno stadio estremamente democratico, ora invece è un carcere, inaccessibile quando non c'è la partita. Noi lo apriremo».

E a proposito di aperture, l'impianto sarà completamente accessibile ai disabili. Oggi il Comune e i progettisti incontreranno l'Anmic per studiare come abbattere ogni barriera architettonica. «Le linee Uefa sono chiare: tutte le persone devono poter accedere all'impianto», garantisce Stefano Perrone, direttore operativo del Parma calcio.

L'investimento per il nuovo Tardini - è stato detto in commissione - si aggira intorno ai 70 milioni di euro. Uno sforzo economico notevole che denota grande ottimismo nonostante il Covid. «Siamo sicuri che questo progetto sia sostenibile? La città sta cambiando. I negozi in centro continuano a chiudere. C'è bisogno di calma per ragionare», suggerisce Daria Jacopozzi (Pd). Ma il vicesindaco Marco Bosi la pensa in modo diametralmente opposto: «Ci siamo presi un anno per decidere. È un tempo adeguato. La politica deve avere il coraggio delle proprie idee. Siamo disposti a discutere, ma non a buttare la palla in là per lasciarla alla prossima amministrazione». Una linea sposata dall'architetto Zoppini, che sul rischio flop provocato dal Covid assicura: «La peste fa parecchi danni, ma quando finisce il mondo torna a vivere».

Parlando del rapporto fra lo stadio e il resto della città, Guido Maria Campanini (Pd) spera che «l'impianto non danneggi il centro, ma diventi un suo naturale proseguimento».

Il Tardini però, più che sul centro storico, insiste sul cuore del quartiere Cittadella. «La situazione parcheggi è già problematica oggi e in futuro potrebbe esserla ancora di più se lo stadio vivrà 7 giorni su 7». Creare uno stadio nuovo però avrà anche vantaggi. «Ora spendiamo 1 milione di euro l'anno in manutenzione - ricorda Perrone - ma la gente non se ne accorge, perché certi edifici costruiti fra gli anni 80 e 90 sono ingestibili». Alessandro Tassi Carboni (presidente del consiglio) non ha dubbi: «È il progetto più significativo degli ultimi anni».