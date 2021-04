Family Food Fight, i Dall'Argine vanno in finale

ANTONIO BERTONCINI

La famiglia Dall'Argine dell'Hostaria Tre Ville (strada Benedetta) vola in finale nel Family Food Fight di Sky 1.

Lo fa grazie a Morena e Barbara che hanno vinto “la sfida della palamita”, dopo che la squadra era stata dimezzata per l'eliminazione di Luca e Bianca, arrivati lunghi nella consegna del piatto della prima prova.

Probabilmente hanno sbagliato i tempi per l'emozione, ma si sa, una semifinale è una semifinale. Si gioca in novanta minuti, chi perde va a casa.

Questa volta i giudici non hanno potuto fare sconti. Ma la squadra parmigiana ha saputo rimediare alla brutta partenza.

La serata è cominciata con una gara inusuale, un'altra diabolica trovata di Antonino Cannavacciuolo, che insieme agli altri due giudici, Lidia e Joe Bastianich, ha chiamato le quattro famiglie in gara a sfidarsi sul tema dei colori. I Dall'Argine, i Vannucchi, i Lufino e gli Autelitano hanno dovuto cimentarsi con la preparazione di un menù ispirato al colore del loro grembiule, il giallo per i parmigiani, e ad ogni componente è stata assegnata una portata.

In questo primo step la famiglia Dall'Argine è partita malissimo: cartellino rosso per Bianca con i suoi bellissimi gnocchi gialli, e Luca con il secondo. Entrambi si sono beccati la “F nera” per non aver presentato il piatto in tempo (il primo e il secondo), mentre i Lufino sono stati penalizzati in egual modo per la qualità degli altri due piatti presentati.

Luca e Bianca hanno così dovuto salutare il gruppo, affidandosi alle qualità culinarie dei loro due soci, che hanno lavorato bene su antipasto e dolce rigorosamente in giallo. A questo punto è entrata in campo la palamita, (un pesce che porta il nome scientifico di “sarda sarda”) da cucinare con tre tecniche di cottura: la vaso cottura, l'affumicatura e la cottura in crepinette (rete di maiale).

Alla fine della prova, la giuria ha decretato l'accesso diretto alla finale per la famiglia Dall'Argine (la loro è stata giudicata la prova migliore) grazie all'ottimo lavoro di Morena e Barbara, e per la famiglia calabrese Autelitano, mentre i Vannucchi e i Lufino hanno dovuto fari conti con l'ultima gara ad eliminazione diretta: replicare nel modo migliore il piatto cucinato all'istante da chef Cannavacciuolo, facendo la staffetta fra i tre componenti rimasti.

La disfida del pesce San Pietro è stata vinta dai Vannucchi, mentre la corsa dei campani Lufino si è interrotta ad un passo dalla meta.

A coltivare il sogno della vittoria, garantendosi comunque un posto sul podio, restano dunque i parmigiani Dall'Argine, i calabresi Autelitano e i toscani Vannucchi, che si cimenteranno la settimana prossima nella finalissima a tre. Ma quel che conta è raggiungere il gradino più alto, entrare nella storia della sfida e acchiappare i centomila euro del premio, tutt'altro che simbolico, ancora più utile in tempo di chiusure per pandemia.

Luca ha salutato dicendo “Vinca il migliore”, e Bianca ha completato scherzando “Cioè noi!”. Se hanno ragione lo sapremo fra una settimana, alla fine della puntata conclusiva.