Affitta la casa di un altro e intasca 1160 euro

Il primo mese lo chiedeva d'affitto anticipato, il secondo di cauzione. E così un finto proprietario immobiliare è riuscito a fare soldi anche facendo leva sull'esigenza di tutelarsi da eventuali malintenzionati: quando il malintenzionato era lui, truffatore dalla lunga lista di precedenti. Che ora si allunga.

La vicenda vede una triangolazione tra Parma, dove risiede il 32enne salernitano vittima del raggiro, Napoli, città del 42enne considerato l'autore della trappola, e Verona, dove si trova un appartamento che qualcuno voleva (legittimamente) affittare, mettendo un annuncio su un popolare sito del settore. Il 42enne ha prelevato le immagini dal sito, per inventarsi un altro annuncio su un portale specializzato in case vacanze.

In vista di un soggiorno di un mese a Verona, il 32enne ha pensato che quell'appartamento potesse fare al caso suo. Così, ha inviato una mail credendo di contattare il vero padrone di casa. Invece, a rispondergli era il truffatore che non era proprietario né dell'appartamento né della carta d'identità (appartenente a uno scandinavo 51enne) inviata a garanzia della trattativa. Di vero c'era solo l'iban del conto sul quale l'aspirante inquilino ha versato 1.160 euro. L'altro, incassato il bonifico, è sparito senza dire grazie. Il 32enne ha denunciato il fatto e i carabinieri hanno scoperto di avere a che fare con una vecchia conoscenza. Il giudice Giuseppe Monaco ieri ha condannato in contumacia l'uomo a un anno e mezzo (sei mesi in più di quanto chiesto dal pm Rino Massari) e 600 euro di multa.

