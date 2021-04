Al via l'Eccellenza: una sola promossa in B e niente retrocessione

LORENZO CHIERICI

E' il primo segnale di speranza, la prima apertura verso il calcio del dopo covid, anche se questo nemico di tutti, tanto oscuro quanto mortale, si sta rivelando estremamente resiliente, pronto a mutare in varie forme e a respingere gli attacchi degli scienziati di tutto il mondo.

Prima o poi, però, l'umanità vincerà questa difficilissima battaglia e lo sport, ai vari livelli, sta proprio cercando di lanciare questo messaggio di speranza.

In questa direzione si inserisce l'evento di domenica 18 aprile, quando l'Eccellenza proverà a tornare in campo: sarà l'unica categoria del calcio dilettantistico a farlo, ad eccezione della Serie D, che, seppur un po' a singhiozzo, ha continuato a portare avanti il proprio campionato, così come sta accadendo nel mondo professionistico.

A scendere in campo saranno soltanto 11 squadre della nostra regione, visto che la maggior parte delle società, per mille condivisibili ragioni, ha risposto picche all'invito del Crer: domenica 18 aprile, quindi, l'Eccellenza giocherà la prima di queste uniche undici gare stagionali, nel rispetto totale delle norme anti contagio, almeno per quanto riguarda la gestione degli spogliatoi e ovviamente l'assenza totale di pubblico, come d'altro canto si sta accadendo nei professionisti; la prima classificata di questo nuovo campionato di Eccellenza salirà in interregionale.

Per fortuna, vista l'eccezionalità della stagione, chi magari dovesse subire qualche sconfitta di troppo in questo campionato di sola andata, avrà la possibilità di rimanere in Eccellenza in quanto non è prevista alcuna forma di retrocessione.

In campo, fin dal primo minuto, per ogni squadra dovranno esserci tre giovani: uno nato dal 1 gennaio 2000 in poi, uno nel 2001 e uno nel 2002.

Le undici formazioni animate da tanto coraggio e da tanta voglia di scendere sul terreno di gioco, che termineranno il loro percorso domenica 6 giugno con la proclamazione della società che salirà in serie D, sono: Alfonsine, Calcio del Duca Grama (Ravenna), Cittadella Vis San Paolo, Real Formigine e Virtus Castelfranco (Modena), Borgo San Donnino, Colorno, Piccardo Traversetolo e Salsomaggiore (Parma), Castenaso (Bologna) e Savignanese (Forlì-Cesena).

A livello qualitativo due delle quattro «parmensi», il Colorno di Mattia Bernardi e la Piccardo Traversetolo sono tra le candidate al primo posto, mentre le altre due, Borgo San Donnino e Salsomaggiore, dovrebbe avere qualcosa di meno rispetto alle «cugine».

Sempre in lotta per la D ci saranno anche la Savignanese, una società appena scesa in Eccellenza e desiderosa di risalire, così come il Del Duca, ossia l'ex Ribelle che militava l'anno scorso in Serie D. Insomma, l'Eccellenza, pur monca che sia, ripartirà e lo farà all'insegna di una battaglia che tutti il mondo deve arrivare a vincere il prima possibile.