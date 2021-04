Baiocchi, l'imprenditore con la montagna nel cuore

LORENZO SARTORIO

Andava molto fiero delle sue origini montanare, di quella vita semplice, laboriosa e ricca di dignità e valori che ha sempre contraddistinto la nostra gente dei monti. Giancarlo Baiocchi, nota e stimata figura di imprenditore, è deceduto nei giorni scorsi all'età di settantotto anni dopo aver lottato contro la malattia con quel coraggio e quella determinazione che l' hanno caratterizzato tutta la vita.

Nativo di Vaestano di Palanzano, di antica e patriarcale famiglia del posto, figlio di Edi, dipendente Enel, Giancarlo, esordì giovanissimo nel mondo del lavoro come commesso in un negozio di alimentari in via Golese.

Dopo questa esperienza, fu assunto da un calzaturificio, ma il contatto con alcune sostanze utilizzate per realizzare le scarpe, gli causò seri problemi di salute al punto da cambiare completamente genere di lavoro.

Esordì, allora, come apprendista idraulico da Peviani e Campanini.

Ma, quel giovanotto in tutta blu, mentre spomava lavandini o aggiustava tubi e rubinetti, mai più si sarebbe immaginato di diventare un affermato imprenditore proprio di quel settore in cui aveva iniziato come apprendista. Nel 1974, dopo un'intensa esperienza maturata sul campo, fondò «Idrocasa», impresa che si occupa di riparazione e gestione di caldaie e climatizzatori.

La prima sede dell'azienda fu in via Ognibene, per poi trasferirsi in via Enza e quindi ad Alberi di Vigatto rappresentando un'importante realtà del settore.

Affiancato dal figlio Alberto, che entrò da ragazzino in azienda, Giancarlo, era innamorato del suo lavoro e della sua realtà che lo vedeva presente tutti i giorni finché la salute glielo ha concesso.

Carattere solare, aperto, disponibile, battuta sempre pronta, un po' istrionica e un po' guascona, Baiocchi, nonostante risiedesse in città da anni, si sentiva un montanaro verace tant'è che, appena poteva, raggiungeva la sua Vaestano per incontrarsi con il fratello Giorgio.

Aveva una grande passione, Giancarlo, quella del canto corale.

Infatti, era un componente attivo del Coro Monte Orsaro al quale era legatissimo come pure era orgogliosissimo di indossare, ad ogni esibizione del coro, il capello da alpino, simbolo della sua appartenenza montanara.

Con i fratelli Giorgio, Ernesto, Luigi e le sorelle Maria, Lilia, Teresa e Tina aveva un ottimo feeling al punto che, spesse volte, si ritrovava con loro per quelle rimpatriate e quegli amarcord che gli rammentavano gli spensierati periodi giovanili palanzanesi ed i primi anni in cui approdò a Parma ospite della zia Giuseppina in borgo Giacomo Tommasini.

Era legatissimo alla famiglia: alla moglie Gabriella, che lavorò per trentacinque anni alla Tipografia Donati, all'adorato figlio Alberto e alla nuora Daniela.

I funerali si svolgeranno oggi alle 14,45 partendo dalla Sala del Commiato Ade di viale della Villetta per la chiesa di San Pellegrino, indi per il cimitero della Villetta.