Due palazzi Acer nel mirino dei ladri

GIUSEPPE MILANO

Hanno portato via di tutto. Gioielli, denaro, vestiti, ma anche vino, olio e infine le scarpe nuove appena comprate, lasciando sul posto quelle vecchie. Il primo colpo risale ad un anno fa, ma l'ultimo mese è stato terribile con quattro appartamenti svaligiati e tutte le cantine prese di mira. Non sanno più come fare le famiglie che abitano in due palazzine di via Rondizzoni, zona piazzale Volta. I civici 4 e 6 sono diventati la preda preferita dei ladri o di un ladro, triste costante negli ultimi tempi nella vita delle 24 famiglie residenti. Gli edifici, di proprietà Acer, non sono sicuramente una preda ambita in quanto a ricco bottino eppure i colpi non si fermano e chi ci abita comincia ad avere davvero paura. «Come l'altra sera quando uno degli inquilini si è trovato di fronte un uomo steso all'interno della sua cantina» racconta Giancarla Zonca, amministratrice dei due stabili. «Dopo avere sentito dei rumori mi ha raccontato di essere sceso per vedere cosa fosse successo e si è trovato di fronte quella persona. A quel punto è fuggito terrorizzato ed ha chiamato la Polizia». Sul posto in pochi istanti sono arrivati gli uomini della Squadra Volanti ma l'uomo si era già dileguato. Prima però aveva provato ad entrare anche in altre cantine forzando le porte di legno con la lama metallica di una zappa. Alla fine, almeno questa volta, nessun ammanco. Le volte precedenti invece il bottino era stato decisamente più ingente. «La settimana scorsa, ad esempio, sono saliti attraverso i tubi esterni dell'edificio sino al terzo piano ed hanno portato via gioielli ed alcune valigie», racconta ancora l'amministratrice. Le volte prima erano invece spariti i pochi risparmi di un pensionato oppure i vestiti e, tornando alle cantine, bottiglie di vino, taniche di olio e altri generi alimentari con le dispense, che gli inquilini avevano organizzato nel piano interrato, letteralmente svuotate.

Ma al di là di quanto rubato «ora ci preoccupa molto di più il fatto di vivere costantemente nella paura. Il terrore per tutti è che possa ricapitare ancora e che soprattutto possa succedere qualcosa di molto più grave». Così Giancarla Zonca sta provando a correre ai ripari. «Ho chiesto un paio di preventivi ad alcune ditte di vigilanza privata per installare delle telecamere di sorveglianza collegate alle loro centrali operative. Un pesante costo in più per gli inquilini ma è troppa la paura che stanno vivendo in questi giorni».

«Una situazione incredibile, mi creda» conclude l'amministratrice di condominio, «io ho abitato in questi palazzi sino a due anni fa e non era mai successo nulla. Ora invece...» Qualche sospetto? «I miei inquilini hanno fatto alcune ipotesi ma nulla di più. Temo però che si tratti della stessa mano, almeno per gran parte dei casi che abbiamo denunciato. Anche perché nei palazzi vicini non è successo nulla».