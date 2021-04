In moto senza patente: «Mai presa, in Italia siete troppo pignoli»

POLESINE ZIBELLO Circolava per le strade della Bassa e andava a lavorare utilizzando un motociclo, senza aver mai conseguito la patente. Alla fine lo hanno fermato, sanzionato e denunciato i carabinieri di Polesine Zibello.

A finire nei guai è stato un 36enne di origine orientale, da tempo residente nella Bassa, dove lavora. In due diverse occasioni, in questi giorni, i carabinieri lo hanno fermato mentre era in sella al ciclomotore e, se fin da un primissimo controllo, è emerso che era sprovvisto sia di assicurazione che di carta di circolazione, i successivi e più approfonditi controlli hanno confermato che il giovane non aveva mai conseguito la patente, né in Italia né tanto meno nel suo Paese di origine o altrove. Fermato una prima volta, ha riferito ai carabinieri che la patente l'aveva dimenticata a casa e l'avrebbe poi portata a breve nei loro uffici. Dove non si è mai presentato. Alla fine, è appunto emerso che mai, in vita sua, aveva conseguito alcun tipo di patente. Di fronte alla reiterazione dell'illecito, per il 36enne sono scattati una denuncia a piede libero per aver guidato, in più occasioni, senza aver mai conseguito la patente; una serie di sanzioni per la mancanza di libretto e assicurazione e il sequestro ai fini della confisca del motociclo. Ai carabinieri è riuscito a rispondere che «in Italia si è troppo pignoli. Se uno alla fine va a lavorare cosa fa di male?», per poi rendersi conto di quello che sarebbe potuto accadere in caso di incidente. In più, la denuncia e la pesante sanzione non gli hanno certo sollevato la giornata. Nel frattempo, a lavorare ora va in bicicletta.

p.p.