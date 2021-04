La farmacia chiude: addio polemico in un video social

CHIARA DE CARLI

FONTEVIVO Dopo anni di interrogazioni in consiglio comunale, di dichiarazioni alla stampa e di trattative con gli uffici, sembra arrivato il momento per la Farmacia Comunale di Fontevivo di abbassare la saracinesca.

VICENDA COMPLESSA

La dottoressa Miriam Iezzi, che si aggiudicò nel 2006 il bando per la gestione, prima di «passare la palla agli avvocati» ha affidato ad un videomessaggio sulla pagina Facebook della farmacia i saluti ai fontevivesi e alle associazioni con cui nel tempo ha realizzato piccoli e grandi progetti a favore dell'intera comunità, ma anche la spiegazione delle difficoltà sopraggiunte in questi anni. «La liberalizzazione dei farmaci da banco, l'apertura di parafarmacie e nuove farmacie e il commercio on line, hanno assottigliato sempre più la marginalità delle farmacie – ha premesso la Iezzi -. Oltre a questi fattori, la farmacia di Fontevivo ha subito un ulteriore e drastico calo dei fatturati a causa dei lavori in via Roma e nelle strade collegate, che hanno ridotto la circolazione delle auto».

I COSTI

«Riduzione - continua la farmacista - delle entrate che ha reso difficoltoso persino onorare l'affitto. «Già nel 2016 avevo chiesto all'amministrazione comunale un abbassamento del canone di locazione, che ad oggi risulta essere di 4mila euro al mese, e un rinnovo per i successivi 15 anni: richiesta contemplata dal contratto stipulato nel 2006. Dopo questa richiesta, si sono tenuti tanti incontri con l'amministrazione comunale». E il sostegno espresso a voce viene rafforzato da una lettera. «Il 10 luglio 2019, il sindaco mi scrive una lettera abbassando l'affitto a 20mila euro l'anno e rinnovando il contratto per i successivi 15 anni: la proposta non era economicamente allettante, ma ho accettato ugualmente perché mi avrebbe consentito non solo di rientrare del debito causato dai fattori sopracitati, ma di proseguire il lavoro fatto in questi anni». Un anno dopo, però, il rinnovo sfuma: una nuova lettera del sindaco comunica che non esistono le condizioni per portare avanti la pratica. E al danno, secondo la dottoressa Iezzi, si aggiunge anche la beffa per non aver accettato altre offerte.

LA CONCLUSIONE

«Basandomi sulle promesse dell'amministrazione, ho rinunciato ad altri incarichi professionali, sia in altre farmacie che per l'Ausl. Già dal 2016 avrei potuto lasciare la farmacia al Comune, e ora sono costretta a chiudere. Mi sento presa in giro perché tanti anni di servizio non sono valsi un poco di sincerità. Non mi sono state riconosciute le nottate passate in farmacia allattando mio figlio e non ha pagato aver gestito un servizio essenziale per la cittadinanza. Quando tra qualche giorno troverete la serranda della farmacia chiusa, recatevi in Comune e chiedete quante volte in consiglio comunale, in questi anni, è stata discussa la “questione farmacia”: troverete poche tracce e, a detta della minoranza, nessuna discussione. Io sono cosciente di aver lavorato con dignità».

LA NOTA

A queste parole il Comune replica con una nota sintetica. «Il Comune di Fontevivo è stato informato della diffusione da parte della dottoressa Miriam Iezzi, concessionaria della farmacia comunale di Fontevivo, di un video in cui la stessa lamenterebbe asseriti fatti posti in essere dall'amministrazione comunale a suo danno nella gestione del contratto di concessione».

LA PRECISAZIONE

Il Comune di Fontevivo, premettendo che si riserva di agire rispetto a quanto riferito dalla Iezzi, precisa che «nonostante la disponibilità del Comune dimostrata per anni a favore della dottoressa Iezzi, al momento vi sono procedure legali instaurate dalla stessa farmacista contro l'amministrazione e che, per tale motivo, non si ritiene opportuno diffondere informazioni di fatti oggetto di cause in corso limitandosi alla circostanza che il tribunale si è pronunciato in favore del Comune in una recente decisione».

L'ULTIMA PAROLA

E se ora toccherà ad un giudice mettere la parola «fine» alla vicenda, è probabile che in futuro la strada della dottoressa Iezzi non porterà più a Fontevivo.