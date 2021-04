Muore improvvisamente a 50 anni l'agricoltore Giorgio Borettini

TORRILE E’ sotto choc la comunità di Torrile per la scomparsa improvvisa di Giorgio Borettini, 50enne agricoltore del paese, conosciuto e stimato da tutti.

Nato e cresciuto nella piccola frazione di Sant’Andrea, Giorgio aveva il lavoro dei campi nel dna e, fin da ragazzino, salire sul trattore era stata una delle sue passioni.

«Poi aveva preferito dedicarsi al lavoro in stalla: abbiamo circa 200 vacche e lui se ne occupava personalmente ogni giorno» ricorda il fratello Giuliano, anche lui impegnato nell’azienda di famiglia. E anche mercoledì scorso erano stati fianco a fianco.

«Le nostre due case distano una cinquantina di metri: sono divise solo dal cortile. Come sempre, ci siamo incontrati la mattina presto e poi ci siamo divisi: io nei campi e lui nella stalla. Un pranzo “di corsa” e la sera ci siamo salutati come sempre: non avrei mai pensato di non rivederlo più».

Invece il destino ha deciso diversamente, senza dare nemmeno il tempo di capire che qualcosa non andava: un malore lo ha stroncato sul divano di casa e a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.

E così, fin dalle prime ore della mattina, in tanti hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla moglie Francesca, sua compagna di vita da 27 anni, e ai figli Davide e Arianna.

«Era un uomo forte, capace di camminare per ore in montagna alla ricerca di funghi. Sapeva farsi apprezzare da tutti, per il suo essere rispettoso degli altri e per i sacrifici che aveva fatto nella vita per poter andare sempre a testa alta», dicono in tanti.

Ora per la sua famiglia e per gli amici non resta che ritrovarsi nella preghiera, in attesa che sia effettuata l’autopsia di prassi e possa essere programmato il giorno del funerale.

C.D.C.