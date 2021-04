Terme, a maggio riparte la stagione: ecco le date

Ripartirà a maggio la stagione termale a Salso e Tabiano: aprirà le porte prima lo Zoja, lunedì 17, seguirà il Respighi lunedì 31.

«Dopo un proficuo e approfondito lavoro, in stretto contatto con i diversi “stakeholders” del territorio e, in particolare, con gli albergatori, abbiamo deciso le riaperture di maggio – dice il presidente di Tst Emilio Mondelli – prestando particolare attenzione, come sempre, a garantire il massimo della sicurezza ai curandi, grazie all’applicazione puntuale delle norme in materia di contrasto al contagio e, soprattutto, grazie alla professionalità e alla preparazione del nostro personale. Nel contempo abbiamo ampliato l’offerta termale, con nuove proposte anche in tema di monitoraggio e prevenzione/riabilitazione Covid. I dati sull’evoluzione della pandemia e soprattutto il positivo sviluppo della campagna vaccinale in corso ci portano a essere fiduciosi circa il superamento dell’attuale contingenza».

Le terme, ricorda ancora Mondelli, «sono presidio medico sanitario ed erogano trattamenti che sono ricompresi nei livelli essenziali di assistenza, riconosciuti dal Ministero della salute; sono quindi autorizzate ad operare in caso di restrizioni agli spostamenti, anche da zona rossa. Assicuriamo, naturalmente, la vaccinazione per il personale sanitario e gli operatori termali e garantiremo un’attenzione particolare ai clienti già vaccinati, che troveranno negli stabilimenti di Salso e Tabiano ulteriori proposte e offerte a loro dedicate anche per monitorare il livello di reattività anticorpale post vaccinazione».

Le terme di Salsomaggiore saranno aperte dal 17 maggio, da lunedì a sabato, dalle 8 alle 12. Con lo stesso orario saranno aperte dal 31 maggio. Per accedere alla cure occorre prenotare accesso e orario, tramite il numero verde 800861385.

