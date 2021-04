Via Langhirano, disagi per il cantiere infinito

GIAN LUCA ZURLINI

Un cantiere che avrebbe dovuto avere tempi ben definiti e che invece sembra destinato a non finire mai su una delle più trafficate vie d'accesso alla città. È così che si presenta da mesi via Langhirano nel tratto di alcune centinaia di metri che dalla rotatoria del Campus in uscita dalla città verso Langhirano arriva fino a oltre le due rotatorie realizzate negli anni scorsi, una per l'accesso al nuovo quartiere residenziale e al supermercato costruiti di recente e l'altra per consentire l'ingresso e l'uscita dalla nuova scuola per l'Europa.

ASFALTO «PROVVISORIO»

La cosa che maggiormente balza all'occhio è la presenza di un manto di asfalto vistosamente "provvisorio" e tutt'altro che in buone condizioni che ormai da mesi, in pratica fin dalla scorsa estate, caratterizza questo tratto di via Langhirano. Fra scavi per vari sottosistemi, realizzazione di nuovi accessi e lavori di ogni genere sembra che non ci sia nulla di più definitivo del provvisorio. Cartelli di inizio e fine cantiere sono lì da mesi (ultimo indicava fine lavori al 20 marzo), l'illuminazione funziona a singhiozzo, i marciapiedi non sono stati completati, raggiungere la fermata del bus è un percorso a ostacoli e le strisce pedonali totalmente scolorite. Una brutta immagine che dura da troppo tempo e andrebbe cancellata al più presto.