Addio a Gennari, l'agricoltura era la sua vita

LORENZO SARTORIO

Era un innamorato della terra, quella sacra «terra scura da pane» - come la definì Renzo Pezzani - che, da sempre, ha forgiato generazioni di agricoltori.

Licinio Gennari (per gli amici «Licio») fu proprio uno di quei tanti uomini che servì la terra con passione e con amore lavorando sodo ed educando i suoi figli al lavoro che fu dei propri avi. Nativo di Vigatto, settantasei anni compiuti lo scorso marzo, «Licio», è stato strappato all’affetto dei suoi cari e dei tanti amici a causa di disturbi cardiaci che si sono aggravati sempre più.

Di antica e patriarcale famiglia del posto, iniziò giovanissimo il lavoro dei campi affiancando il padre Tonino e lo zio Oreste in un fondo di Panocchia.

Forte tempra di agricoltore dal carattere solido e corretto, un galantuomo d’altri tempi, quando la parola e la stretta di mano valevano più di un rogito, «Licio», non solo fu un grande lavoratore dei campi, ma anche uno che vedeva avanti utilizzando tutta la saggezza trasmessagli dai suoi vecchi, basata su quella cultura contadina che è in grado di vivere di piccole cose ma è capace di grandi sentimenti incarnando intramontabili valori come la famiglia, l’onestà ed il lavoro.

Gennari era molto attento alle tradizioni, come tutta la gente dei campi e, certe scadenze, nonostante l’agricoltura si sia modernizzata, per Licinio, erano incancellabili come la benedizione della stalla in occasione della ricorrenza di Sant’Antonio Abate («Sant’Antònni dal gozèn»), il rito del raccolto, della fienagione, la «rozäda äd San Zvan».

Aveva tanti amici, Gennari, che lo stimavano e gli volevano bene in virtù del suo stile molto schietto, diretto, generoso anche, se da uomo retto, mal sopportava chi non coniugava l’amicizia in modo leale.

Era la caccia il suo grande passatempo. Iniziò ad imbracciare la doppietta a 18 anni per attaccarla al chiodo lo scorso anno per motivi di salute. Non rinunciava, nei momenti di tempo libero, a fare una capatina al circolo «Ciclone» di Panocchia per la tradizionale briscola con gli amici, come pure era un buongustaio di piatti della nostra tradizione, avendo avuto la fortuna di avere nella moglie Mirella, non solo una straordinaria compagna di vita, ma anche un’ottima cuoca.

Gennari fu insignito, alcuni anni fa, della medaglia d’oro per il lavoro svolto nei campi. Ma, la più bella medaglia e la più gradita riconoscenza, per Licinio, era vedere una famiglia unita (i figli Lorenzo e Andrea ed il fratello Daniele) lavorare in quei campi, in quelle stalle ed il quel caseificio che i suoi vecchi erano riusciti a conquistare negli anni.

Era legatissimo alla famiglia: alla moglie Mirella, ai figli Lorenzo e Andrea, alla nuore Giovanna e Katia e alle adorate nipotine Emma e Ginevra.

I funerali si svolgeranno stamattina alle 10 partendo dall’abitazione di Vigatto per la locale chiesa, indi al cimitero di Corcagnano-Vigatto.