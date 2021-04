Maschio di cicogna urta i cavi della luce e cade ferito: salvato

CHIARA DE CARLI

NOCETO - E’ stata una corsa contro il tempo quella fatta ieri mattina dai volontari del Rifugio Matildico di San Polo d’Enza per salvare un maschio di cicogna rimasto vittima di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze fatali.

Durante il suo volo, il pennuto aveva violentemente sbattuto contro i cavi della luce tesi tra i tralicci della zona industriale di noceto ed era finito a terra rovinosamente. Dolorante e sotto choc, il volatile è comunque riuscito a ripararsi in un angolo del piazzale di una ditta vicina dove, fortunatamente per lui, le sue dimensioni e il suo piumaggio bianco e nero hanno fatto sì che venisse immediatamente notato.

Avvicinatisi per capire come mai una cicogna si trovasse lì, i suoi primi soccorritori si sono subito resi conto che l’animale aveva qualche problema di natura fisica. E così è subito scattata la macchina dei soccorsi: arrivati sul posto, i volontari sono riusciti a catturare lo spaventatissimo volatile e a metterlo in sicurezza.

Trasportato al rifugio, l’animale è stato immediatamente sottoposto alle cure del veterinario della struttura che, pur avendo rilevato traumi e lesioni ad un’ala e ad una zampa, si è detto fiducioso sulle possibilità di recupero del pennuto e, in attesa che possa tornare a volare, è stato sistemato in una spaziosa voliera dove è già «ricoverata» una sua simile che la settimana scorsa era rimasta vittima dello stesso tipo di incidente.