Grossi massi cadono sulla strada: tragedia sfiorata

ERIKA MARTORANA

BARDI Nuova tragedia sfiorata In Valceno a causa del dissesto idrogeologico. Lungo la strada principale della frazione bardigiana di Tanugola, numerosi ed imponenti massi si sono improvvisamente staccati dalla parete rocciosa sovrastante e sono piombati nella carreggiata, dove, fortunatamente, ancora una volta nessuno transitava in quel drammatico momento. Immediate le segnalazioni al Comune, che ha subito affidato l’ordine di intervento ad un proprio collaboratore locale.

«Il fatto è accaduto poco dopo il mezzogiorno - ha fatto sapere il sindaco di Bardi, Giancarlo Mandelli - ed il nostro intervento è stato assolutamente tempestivo. Un nostro collaboratore del posto ha provveduto a liberare la strada ed a ripulirla per consentire il transito dei mezzi». Le abbondanti piogge degli ultimi giorni hanno messo a dura prova una situazione già di per sé critica: «Nei prossimi giorni- ha dichiarato- effettueremo un sopralluogo con i nostri tecnici perché la situazione è di pericolo: ci sono infatti altri massi che rischiano di cadere. Dovremo sicuramente intervenire per mettere il tratto in sicurezza».