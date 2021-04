Penny, anche la Bassa ha la sua Greta

PAOLO PANNI

POLESINE ZIBELLO Pronta ad essere tra i protagonisti dell’Agenda Onu 2030.

Dalla campagna di Pieveottoville, dieci anni ancora da compiere (le sue prime dieci candeline le spegnerà il 30 settembre), Penelope Deleo, per tutti semplicemente Penny, brucia le tappe e, per lei, all’orizzonte si materializza un nuovo, prestigioso traguardo.

Non certo il primo per questa ragazzina che ha saputo trasformare la sua passione per la lettura, le fiabe, i giochi e le serie tv in un grande contenitore culturale dedicato a grandi e piccoli. Tutto è nato per caso quando, due anni e mezzo fa, papà Davide notando che passava parecchio tempo a guardare Youtube, un giorno le ha chiesto: «ma perché invece di guardare non ti metti a fare qualche video anche tu?». Detto e fatto. L’idea è stata quella di sfruttare la piattaforma social in maniera attiva. «I social – spiegano papà Davide e mamma Monica - sono strumenti che se utilizzati in modo corretto possono dare molto anche ai bambini e ragazzi. Sviluppare il loro lato creativo e le loro passioni».

La parte tecnica è seguita da papà Davide che le ha anche spiegato limiti e ciò a cui fare attenzione in rete. Per il resto è lei la regista e l’ideatrice di tutto. E’ nato così il canale «Dpm – Il fantastico mondo di Penny», che ospita ora oltre duecento video, dove i contenuti riguardano le sue passioni, dalla lettura ai libri illustrati per l’infanzia, ma anche i giochi che ama o i film e i viaggi preferiti. Col tempo ha aperto anche i canali Facebook ( https://www.facebook.com/dpmilmondodipenny) e Intagram (https://www.instagram.com/dpm_ilmondodipenny/). Le soddisfazioni ormai arrivano a pioggia.

«Un’avventura che mi entusiasma molto – dice lei stessa – grazie alla mia passione per i libri ho conosciuto tante persone nuove, soprattutto tanti bambini e bambine». L’anno scorso, durante il lockdown duro, ogni sera leggeva o recitava una storia per appassionare i bimbi e i genitori alla lettura. Ha ricevuto tantissimi messaggi da bambini che le ringraziavano per la compagnia. Col tempo ha partecipato a svariate iniziative di carattere culturale, a Busseto ha letto in pubblico per i bambini e in biblioteca. E’ una presenza fissa nelle dirette della piattaforma https://kidpass.it/ , un sito dedicato a i bambini con interviste a personaggi del mondo della cultura di vario genere e con il suo «angolino», dove consiglia libri e film relativi alla tematica settimanale. Pochi mesi fa è stata intervistata dalla redazione di Andersen.it, un punto di riferimento per la letteratura per l’infanzia in Italia ed ha partecipato come «esperta» nella votazione finale del concorso miglior libro dell’anno.

E’ stata anche contattata per partecipare ad un film tratto da un libro e ad un altro progetto culturale, mentre l’ultimo freschissimo progetto a cui sta prendendo parte è quello che la vede rappresentare l’Italia per Our Sustainable Future, una sfida video internazionale per promuovere l’agenda dell’Onu 2030 e qui occorre ora il sostegno di tutti per tagliare il traguardo. Col sogno nel cassetto di riuscire anche a scrivere un libro (cosa che potrebbe accadere anche molto presto) e, un po’ più in là, diventare maestra d’asilo, con l’obiettivo di riportare, in tutti, a partire dalla più tenera età, l’amore per la lettura.