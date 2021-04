Camion e divieto di transito in centro: protestano i residenti di via Cavour

Da alcuni giorni sono apparsi in via Bacchelli due cartelli di obbligo di svolta in viale Cavour per i mezzi pesanti: una decisione presa dagli organi tecnici comunali per preservare la sicurezza del transito sulla copertura del torrente Citronia in via Valentini ma che non risolve la problematica ma semplicemente la sposta, appunto, nella zona di viale Cavour, via Mascagni e via D’Azeglio da dove si leva la protesta dei residenti.

«L’istituzione del divieto di transito per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate in via Valentini, in un’ottica conservativa della copertura del Citronia e per tutelare la sicurezza dei cittadini, non ha fatto altro, semplicemente, che spostare il problema su viale Cavour e sulle zone limitrofe – lamentano i residenti –. Forse chi lo ha istituito non ha pensato che un mezzo di tale portata crea una situazione di potenziale pericolo e di disagio al traffico in queste strade che sono sicuramente inadatte al transito di mezzi pesanti a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata. Già più di una volta, infatti, è capitato che questi ''bisonti della strada'' si siano ''incagliati'' all’altezza dell’incrocio tra viale Cavour e via San Vitale, dove le auto regolarmente parcheggiate sul lato sinistro hanno fatto ''da tappo'' e nell’incrocio tra lo stesso viale e le vie Mascagni e D’Azeglio. Solo l’accortezza di qualche proprietario delle auto regolarmente parcheggiate a lato della carreggiata, che ha spostato la macchina, ha evitato che i disagi si protraessero oltremodo. Non solo. Come fanno i mezzi pesanti a transitare all’altezza di viale Cavour alta dove si trovano due stretti tornanti? Com’è possibile pensare di risolvere un problema semplicemente spostandolo da una zona all’altra?». M.L.