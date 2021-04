Mezzo milione per scuole, strutture sportive e centro servizi

SORBOLO MEZZANI - Ammontano a quasi 430mila euro gli investimenti che l’amministrazione comunale di Sorbolo Mezzani ha messo in campo nel 2020 per le manutenzioni degli edifici scolastici, delle strutture sportive e del patrimonio comunale.

A beneficiare degli interventi più consistenti è stato il comparto scolastico, che ha visto messi a disposizione 209.605,82 euro (comprensivi di un finanziamento da 70mila euro) distribuiti tra la scuola elementare «Oreste Boni», la scuola media «Leonardo Da Vinci», oltre al nido «Arcobaleno» e alla scuola materna «Agazzi» di Sorbolo e la scuola elementare «Unicef» di Mezzani. L’attenzione è stata rivolta anche alle strutture sportive, con 91.149 euro investiti tra la palestra di Mezzani e i centri sportivi di via Gruppini e via IV Novembre a Sorbolo. A completare il quadro, 128.287 euro sono stati investiti per il Centro civico e il Centro servizi di Sorbolo, oltre che per manutenzioni varie al patrimonio comunale.

«Anche in un anno difficile come il 2020, caratterizzato dalla pandemia - afferma l’assessore al Bilancio e allo Sport, Gianmaria Fava – l’amministrazione comunale ha proseguito nella manutenzione di diverse strutture pubbliche, tra le più frequentate dagli utenti, confermando costante attenzione su questo tema. Scuola, sport e servizi rappresentano infatti tre direttrici fondamentali per il buon vivere della comunità: abbiamo voluto farci trovare pronti alla ripresa delle attività, in settembre, con gran parte dei lavori in programma già terminati, in modo da consegnare ai cittadini strutture luoghi più confortevoli e sicuri». c.marc.