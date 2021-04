Colpo grosso al bar Alba: cliente gratta e vince 100mila euro

FONTEVIVO La colazione al Bar Alba ha decisamente fatto svoltare la giornata ad un cliente abituale del locale di Pontetaro.

Tornato finalmente alle abitudini quotidiane grazie al ritorno in zona arancione, si è fermato per un caffè e, dopo due chiacchiere con i gestori, ha preso come sempre un «gratta e vinci» da 5 euro. «Stava grattando e l’abbiamo visto fermarsi un attimo e sbiancare»: sotto la patina argentata, era infatti comparso uno dei numeri vincenti con accanto la scritta «100.000». Inserito il tagliando nella macchinetta per la verifica, sul display è comparsa l’indicazione di rivolgersi alla banca.

«Naturalmente non diremo chi è, ma siamo proprio contenti per lui. Nonostante tutti i giorni tentasse la sorte con un grattino, finora aveva fatto solo vincite nella media: un colpo di fortuna, in questo periodo di incertezze, ci voleva proprio». Chi sarà?

C.d.c.