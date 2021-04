Bussetano dimentica merce e portafoglio dopo la spesa: «salvato» dalla cassiera

BUSSETO Aveva dimenticato soldi, carta di credito e parte della spesa. Ma sulla sua strada ha trovato una persona attenta e sensibile che gli ha fatto ritrovare tutto.

È successo l'altro giorno da Rossetti Market, in territorio di Alseno ma a due passi dal Parmense. Un agricoltore di Busseto, A.S. le sue iniziali, si è recato nell’importante punto vendita per effettuare alcune spese necessarie per la sua attività agricola.

A causa della fretta e di una distrazione si è allontanato dimenticando in cassa contanti, carta di credito e parte della merce che aveva acquistato poco prima, raggiungendo frettolosamente l’uscita.

Ma, prima ancora di inserire le chiavi nel cruscotto per avviare la sua automobile, tutto fortunatamente gli è stato riconsegnato.

Infatti la giovane cassiera che pochi istanti prima lo aveva servito, si è precipitata fuori dal market, e dopo averlo rintracciato nel parcheggio gli ha riconsegnato tutto.

Un gesto che ha colpito ed emozionato il bussetano distratto. «Di questi tempi – ha detto l’agricoltore – non è facile assistere a gesti così. È più facile trovare persone che ne approfittano e si mettono in tasca tutto. Il gesto di questa ragazza, così spontaneo e onesto – ha concluso – mi ha colpito e fatto capire che ci sono ancora persone dal cuore buono». Per questo ha tenuto a ringraziarla anche attraverso le colonne della «Gazzetta».

p.p.