Folla in centro e assembramenti in Pilotta

Un sabato di sole, la prospettiva ormai non troppo lontana di un ritorno alla maggiore tranquillità delle zone gialle. E soprattutto tanta voglia di riassaporare una parvenza di normalità in questi giorni in cui i contagi sembrano diminuire.

Occorre valutare tutto questo per comprendere come mai, ieri pomeriggio, il centro si sia affollato di gente e folti gruppi di persone si siano sparpagliati sul prato di piazza della Pace e degli altri parchi cittadini.

A vigilare sul rispetto delle norme, come sempre, un organizzato dispositivo delle forze dell'ordine coordinate dal questore e che ha visto in azione carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato e locale.

Proprio gli uomini delle fiamme gialle e della polizia locale sono intervenuti nei confronti di un negozio etnico di via Garibaldi che vendeva ai passanti birre e alcolici che poi, fatalmente, venivano portati nella piazza e consumati su prato. Si tratta, come forse non tutti sanno, di una violazione di un'ordinanza che proibisce il consumo di alcol in quella piazza e in altre zone del centro.

Birre da passeggio a parte, comunque, la giornata di ieri è stata caratterizzata dalla presenza di tanta gente nelle vie del centro che si sono popolate di nuovo. Analoga situazione già dalle ore del mattino sia al parco Ducale sia, soprattutto, in Cittadella. Non si sarebbero evidenziate particolari situazioni di allerta ma molti hanno segnalato assembramenti di giovani che, sia pure con la mascherina, hanno spesso dimenticato di mantenere le distanze. Un fatto che preoccupa in vista delle prossime riaperture di inizio maggio.

r.c.