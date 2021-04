Vaccini: «Pronti a 4800 dosi al giorno   »

E' una road map ambiziosa e incoraggiante. Dopo il record dei vaccini somministrati nelle ultime ore in Italia e in Emilia-Romagna si alza l'asticella anche a livello locale per arrivare, finalmente, alla agognata immunità di gregge. Questa volta si è esposto in prima persona il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini: «vaccinare tutti entro la fine dell'estate» è stato il suo annuncio.

«Immuni a fine estate»

Se l'aria è cambiata lo diranno i dati della distribuzione dei prossimi giorni, a partire dalle fiale Moderna consegnate ieri dall'hub nazionale di Pratica di Mare. D'altra parte, ha ripetuto Bonaccini, il problema non sarebbe «la nostra organizzazione ma le dosi insufficienti. Ma ora si comincia a registrare un cambio di passo».

E «noi siamo pronti ad accelerare ulteriormente le vaccinazioni giornaliere», spiega Anna Maria Petrini, commissaria dell'Azienda Usl di Parma, che snocciola gli ultimi dati, prima conferma, si spera, dell'accelerazione. «Sia sabato che venerdì abbiamo superato le tremila somministrazioni al giorno tra prime e seconde dosi. I cinque punti vaccinali della provincia sono dunque in grado di raggiungere gli obiettivi regionali e nazionali della campagna vaccinale» che potrebbe essere di 4800 dosi al giorno, ma, conclude la commissaria «occorre però che le consegne siano mantenute ai livelli adeguati». Il nocciolo della questione resta sempre quello.

«Niente resterà in frigo»

«Ma noi continueremo a non lasciare nemmeno una dose in frigo» rassicura Massimo Fabi, direttore generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. «Nel punto vaccinale del Maggiore ora sono attesi i 23mila “estremamente vulnerabili”; pazienti già in carico ai servizi del nostro Ospedale». Poi, anche da lui, i numeri. «Siamo a 1280 vaccinazioni al giorno nella nostra struttura, dato che siamo in grado di incrementare con l'attività che potrà protrarsi sino alla mezzanotte» sempre, lo dice anche Fabi, che ci siano le dosi.

«Medici pronti, le dosi?»

«È da tempo che siamo pronti ma se non ci sono le fiale cosa possiamo fare di più?» Domanda lecita quella di Corrado Parodi, presidente provinciale della Federazione Medici di Medicina Generale. «Confidiamo anche noi che finalmente si vada più veloce», conclude l'esponente della Fimmg, «anche perché siamo andati a domicilio per vaccinare gli ultraottantenni ma non abbiamo potuto nel frattempo mettere in sicurezza i caregiver, gli assistenti familiari. Si stanno perdendo delle grandi occasioni».

Anche il rappresentate parmense del sindacato nazionale autonomo dei medici la pensa così. «Indipendentemente dalla nostra disponibilità si va troppo a rilento» dice Antonio Slawitz, presidente provinciale Snami, «mi auguro che Bonaccini abbia ragione».

Farmacie in attesa

Nel piano del presidente della Regione spazio anche alle farmacie. «Le adesioni sul territorio sono buone, in tanti hanno accolto l'invito» commenta Fabrizio Piazza, presidente provinciale dell'Ordine dei Farmacisti. «Tanti hanno pure frequentato il corso on line ed ora ci stiamo organizzando per la prova pratica finale». Le farmacie aderenti hanno già individuato gli spazi, «ma di date ancora non si è parlato, come delle categorie che vaccineremo», conclude Piazza.

Giuseppe Milano