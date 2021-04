Sborsa 29mila euro, ma il suv resta un miraggio: truffatore condannato

Alcuni anni di vita, ma aveva macinato solo qualche migliaio di chilometri. E poi quel suv imponente era sempre stato tra i suoi preferiti. Ma per Mario (lo chiameremo così) era stato il prezzo a fare la differenza: 29.000 euro gli erano sembrati subito un affare. Certo, un annuncio che occhieggiava da un sito internet, però aveva deciso di superare l'iniziale diffidenza pur di poter mettersi al volante di quella Range Rover. Ma dopo aver sborsato l'intera somma, non ha mai visto l'auto. I soldi, poi, spariti insieme a chi se li era intascati. Un truffatore seriale - 37 anni, originario di Melzo -, che ieri è stato condannato a 1 anno e 8 mesi. Il pm Massimo Porta aveva chiesto cinque mesi in meno.

Nel novembre del 2017, dando un'occhiata su alcuni siti specializzati nella vendita di auto, Mario aveva visto la Range Rover. Cliccando era stato reindirizzato a un altro sito ed era riuscito a parlare con il venditore. Fu una trattativa veloce, perché fin da subito Mario, 56 anni, era convinto del modello del suv e soprattutto del prezzo. Dopo uno scambio di mail, l'accordo era stato questo: 2.990 euro da versare su un primo conto e altri 26.010 da trasferire sul conto aperto in una banca parmigiana.

Due «canali» diversi per acquistare un'auto dallo stesso venditore. Piuttosto bizzarro, ma Mario non si era fatto troppe domande. Aveva inviato anche i documenti della sua vecchia auto, visto che c'era stato un accordo per il ritiro dell'usato. Ma il suv è rimasto solo un'immagine sul sito: mai consegnato e venditore sparito. Nessuna traccia dei suoi soldi, ovviamente. Versati su conti che erano stati aperti online e poi estinti.

Georgia Azzali