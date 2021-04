Lascia l'auto nel parcheggio (di giorno) e la ritrova senza ruote

Ancora un episodio deplorevole è accaduto nel parcheggio di via Marconi, di fianco il cimitero. In pieno giorno ignoti hanno smontato le ruote di una Lancia Y, che la proprietaria aveva lasciato parcheggiata. Era lunedì. Quando è tornata per riprendere la sua auto, con grande stupore si è trovata la macchina senza le ruote.

La donna ha postato sui social la foto emblematica della Ypsilon senza ruote accompagnata dal suo sfogo e da un appello a chi abbia visto qualcosa. «In pieno giorno alcuni delinquenti hanno smontato le ruote della mia Lancia Ypsilon - si è sfogata la proprietaria -. Chiedo a chiunque avesse assistito a tale azione tra le 8,20 e le 17 di contattarmi in privato e invito tutti a segnalare avvenimenti sospetti alle forze dell'ordine, come dovere civico e salvaguardia della comunità. Non è pensabile che nessuno in pieno giorno non abbia visto nulla e che nel 2021 l'impunità regni sovrana».

r.c.