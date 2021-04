Noceto, 500mila euro vinti con un grattino

Noceto La fortuna ha bussato alla tabaccheria Burlenghi di via Bianchi a Noceto dove un anonimo giocatore ha fatto il colpo grosso con un tagliando da 5 euro vincendone 500.000. «Ci è stato comunicato questa mattina dal portale di Lottomatica - racconta Antonella che con il marito Roberto Burlenghi gestisce la tabaccheria a ridosso della piazza - abbiamo venduto il grattino vincente una settimana fa il 14 aprile, ma da noi non si era ancora presentato nessuno».

Probabilmente il giocatore dopo aver acquistato il gratta e vinci ha scelto di raschiare le caselle in tutta tranquillità a casa. «L'ufficializzazione della notizia significa che qualcuno ha già fatto in autonomia i passi necessari per riscuotere la somma - precisa Antonella – noi siamo molto felici. In questo periodo, in mezzo a tante brutte notizie, la bella somma potrà portare serenità in una casa. Ci piacerebbe che in qualche modo, senza rivelare la sua identità, questa persona riuscisse a farci avere la copia del tagliando da esporre in negozio». In questo caso si tratta della somma più importante mai vinta alla tabaccheria Burlenghi.

L'ultimo precedente risale al 2015 con 75.000 euro realizzati al Superenalotto. Ma a Noceto la Dea bendata si è fermata già alcune volte negli ultimi anni. Sempre 500mila euro sono stati vinti con il concorso «Vincicasa» nella tabaccheria di piazza Repubblica da poche settimane rilevata da Pier Mario Saccani a ottobre 2019. Un cliente puntando 2 euro aveva centrato la preziosa cinquina. A maggio 2017 un grattino del «Miliardario» aveva fruttato 100mila euro, sempre in Piazza Repubblica con il gestore Gaetano Allegro. Quella volta la signora aveva Per la tabaccheria «Al Ponte» di via Ponte Alto invece il record è stato toccato nel 2012 quando un pensionato, scommettendo l'importo minimo di 5 euro, ne aveva realizzati 357mila con «Win for life».

Mariagrazia Manghi