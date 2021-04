Ok Osorio e Brugman ma a casa-Juve non bastano

6,5 Osorio

Il Parma incassa tre gol, di cui due da azione di corner, ma la sua prestazione è stata quasi impeccabile, fatta di tanti palloni conquistati, duelli aerei vinti e uscite dalla difesa palla al piede a testa alta. E' andato meno in difficoltà con Cr7 e Dybala che con Messias... Non stupisce più la sua serenità d'animo e proprietà tecnica. Anche in velocità tiene testa ai blasonati avversari.

6,5 Colombi

Pronti via deve fare tre interventi di cui uno miracoloso su volée di Cr7. I piedi non sono quelli di Sepe ma è parso reattivo nonostante la lunga inattività. Bravo.

5,5 Laurini

Dal suo lato Ronaldo si accentra e lascia spazio a Alex Sandro e Mckennie, lui fa argine come può ma sul 2-1 latita. Raddoppia spesso i centrali.

6,5 Bani

Qualche immancabile sbavatura ma anche diversi anticipi vincenti e tanti contrasti efficaci su avversari di primo livello. La sua miglior prova in gialloblù.

6 Pezzella

Ottimo primo tempo in cui spinge e mette in mezzo vari palloni senza tremare mai davanti a Cuadrado. Come sempre cala, difende meno e perde DeLigt sul 3-1.

6 Grassi

Lotta con grinta ma anche raziocinio recuperando e smistando vari palloni. Si sciroppa 90' calando un po' ma restando sempre nel vivo del gioco.

6,5 Brugman

Un gol da favola su punizione e prima e dopo una regia assai concreta in entrambe le fasi. Esce dopo un'ora ben fatta. L'anno prossimo tornerà ancora più utile.

5,5 Kurtic

Ha avuto compiti prevalentemente difensivi e li ha assolti con una certa diligenza. Poco efficace invece sull'azione dell'1-1. Nella ripresa aiuta poco sull'out sinistro.

5 Man

A dir poco evanescente, nel primo tempo ha due o tre palle per andare in contropiede ma cincischia sempre. Sul 2-1 non chiude la diagonale. Prova triste.

5,5 Pellè

Capitano di giornata, com'era prevedibile lotta in solitudine contro i mulini a vento Bonucci e DeLigt. Sciupa una palla gol di testa sullo 0-0 e strapazza Bonucci coi gomiti.

5,5 Gervinho

Si procura la punizione da cui si origina l'1-0 e comunque dà segnali di vita rispetto alle ultime prove. Soliti sterili atteggiamenti polemici quando esce dopo un'ora.

5,5 Corneliusst 16'

In un paio di circostanze è approssimativo nelle conclusioni ed è meno abile nel fare da riferimento rispetto a Pellè.

5 Mihailast 16'

Gervinho ha fatto poco, lui ancora meno. Aveva problemi fisici e non avrebbe potuto fare il titolare ma se gioca così non crea rimpianti.

5,5 Hernani 26' st

Subentra a Brugman come play maker, trova spazi ampi ma bada più che altro a chiudere i corridoi centrali...

SV Karamoh st 35'

Appena entrato, di testa potrebbe fare gol ma è impreciso. Speriamo nel finale di stagione non si fermi più per acciacchi.

sv Busi st 35'

Entra e va a sinistra dove fisicamente riesce a duellare con Kulusevski, anche lui fresco.

6 D'Aversa

Con un gruppo che più incerottato non si poteva, e anche un po' demotivato, ha comunque messo in campo una squadra adeguata: la fase difensiva è stata ben fatta a parte il consueto black out sui piazzati. In avanti invece polveri bagnate, ma di fronte c'era la Juve. Se non ce l'ha fatta lui (che conosce tutto e tutti nel Parma) quest'anno a raddrizzare la barca, vuol dire che la falla era davvero incolmabile.