Roccabianca, in auto a tutta velocità: bloccato

Roccabianca Correva ed effettuava sorpassi azzardati lungo le strade della Bassa, dove per altro non si sarebbe potuto recare, con la madre 90enne in auto. Per questo è di nuovo finito nei guai un 50enne di San Daniele Po, fermato martedì dai carabinieri di Roccabianca. Tutto è nato dopo che diversi cittadini hanno segnalato al 112 la presenza di un'auto, una Chrysler, che transitava a forte velocità ed effettuata manovre spericolate.

Grazie anche all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza che «coprono» il territorio, i carabinieri di Roccabianca, agli ordini del luogotenente Maurizio Ampollini, hanno intercettato e fermato l'auto all'altezza di Ragazzola.

A bordo si trovava il 50enne di San Daniele Po, con l'anziana madre. Peccato che all'uomo, a causa di parecchie infrazioni commesse, la patente fosse stata revocata già dal 2018, ma lui continuava a circolare come se nulla fosse.

Ai carabinieri non si è nemmeno preso la briga di fornire l'autocertificazione e solo l'anziana madre, a cui l'auto era intestata, ha cercato di dare qualche spiegazione e di difendere, senza riuscirci, la situazione del figlio.

I guai, a quel punto, sono arrivati «a pioggia».

L'uomo è stato denunciato a piede libero, alla Procura della Repubblica, per guida senza patente (e per aver commesso la medesima infrazione entro un arco temporale di due anni); naturalmente sanzionato (l'importo lo stabilità la Prefettura ma si aggirerà almeno sui 1500 euro), mentre per la vettura è scattato il sequestro amministrativo.

Altri 150 euro di sanzione sono stati rifilati alla madre per incauto affidamento dell'auto e, per entrambi, è scattata anche la sanzione per non aver rispettato

le norme in materia di Covid.

