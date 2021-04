La cocaina nell'auto: arrestata una giovane donna

Giorgio Camisa

Borgotaro I Carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Borgotaro diretti dal capitano Filippo Giancarlo Cravotta in collaborazione con i colleghi della stazione di Berceto e Borgotaro, hanno arrestato in piena notte una giovane donna incensurata della Valtaro per possesso e trasporto di stupefacenti.

La giovane verrà processata per direttissima dal Tribunale di Parma.

Viaggiava sola sulla sua auto in direzione Borgotaro, quando, dopo la mezzanotte è stata fermata per un controllo sulla super strada Ghiare-Bertorella in prossimità di Ostia Parmense. Ha giustificato il suo essere oltre l'orario del coprifuoco, dichiarando di rientrare dal lavoro. La versione non ha convinto da subito i Carabinieri che non si sono lasciati sfuggire alcuni particolari: lo stato di agitazione e la fretta di chiudere la conversazione.

I Carabinieri hanno prima controllato la veridicità delle giustificazioni portate dalla ragazza e poi successivamente hanno perquisito l'auto. All'interno dell'abitacolo della vettura, hanno rinvenuto 40 grammi di cocaina pura. La quantità di stupefacente, trattato e tagliato con altre sostanze, avrebbe garantito la fornitura agli assuntori di Borgotaro e di tutta l'Alta Valle per l'intero weekend.

La pattuglia del Norm di Borgotaro, dopo i minuziosi accertamenti hanno arrestato la giovane per poi accompagnarla nella sua abitazione per procedere alle ulteriori indagini. Qui hanno trovato altri elementi di reato: la giovane, in una stanza dell'appartamento, custodiva un bilancino di precisione, mannite per i tagli e una somma di denaro possibile frutto del commercio illecito. Un vero successo per i Carabinieri ed un'operazione importante per una piccola comunità come può definirsi quella dell'Ata Valtaro e l'Alta Valceno che aiuta e gratifica tutti coloro che sono impegnati a combattere contro il Covid e devono convivere con situazioni particolarmente delicate inerenti lo spaccio.