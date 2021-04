Medici e pediatri alla Casa della Salute: da martedì i primi servizi

Da martedì, con brevi interruzioni di alcune attività, si trasferiscono punto prelievi, infermieri domiciliari, distribuzione di farmaci e presidi, salute donna, poi il 3 maggio il Cup e il 4 arrivano medici e pediatri di famiglia. A metà maggio si completano i trasferimenti e si presenta la nuova struttura. Iniziano i primi trasferimenti di alcuni servizi alla futura Casa della salute di Salsomaggiore dell'Azienda Usl, realizzata nei locali appositamente ristrutturati delle Terme Zoja, grazie alla collaborazione con il Comune della località termale.

Trasferimenti e date

Da martedì quindi i primi servizi Ausl saranno operativi nella nuova sede di via Lungoparco Mazzini 17. In particolare, si tratta del punto prelievi, dello sportello per il ritiro referti di esami, il servizio di assistenza infermieristica domiciliare, il servizio di distribuzione diretta di farmaci e presidi sanitari (diabete e incontinenza), il servizio salute donna (consultorio familiare). A seguire, dal 3 maggio, nella nuova sede aprirà lo sportello unico-Cup e dal 19 maggio il servizio di salute mentale (con ambulatori aperti il lunedì e giovedì), e gli ambulatori specialistici di cardiologia, oculistica e dermatologia. Per essere operativi dal 4 maggio, il giorno 3 maggio inizieranno le operazioni di trasloco nella futura Casa della salute sette medici di famiglia - Alice Ariani, Maria Rosa Buccino, Pasquale Gerace, Angelo Mazza, Sofia Moraiti, Maria Chiara Romanini, Giacomo Salati - e tutte le pediatre di libera scelta di Salsomaggiore - Paola Battilocchi, Marilena Garrubba, Monika Nitsch e Rosa Vitale. Sarà attivo nella giornata del 3 maggio dalle 8 alle 20 il servizio di Continuità assistenziale (guardia medica) per gli assistiti di questi medici e pediatri. Da metà maggio, quindi, la Casa della Salute di Salsomaggiore sarà completa e pianamente operativa, con la presentazione inaugurale prevista entro la metà del prossimo mese.

Brevi interruzioni

Per consentire i traslochi dei servizi Ausl dall'attuale sede del poliambulatorio di via Roma alla futura Casa della salute, lunedì 26 aprile è sospesa l'attività del servizio salute donna (consultorio familiare), dello sportello per il ritiro dei referti di esami e il servizio di distribuzione diretta di farmaci e presidi sanitari. Solo il 26 aprile non sarà possibile presentare nuove richieste al servizio di assistenza infermieristica domiciliare, che garantisce comunque gli accessi a casa degli assistiti già programmati in questa giornata.