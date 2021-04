Ragazzo picchiato, preso il secondo aggressore

c.d.c.

San Secondo E' un ventenne sansecondino il secondo componente della «squadriglia» che la sera di Pasquetta aveva aggredito a calci e pugni un 19enne di Sissa Trecasali con l'intento di rubargli il cellulare.

Il giovane è stato arrestato al termine delle indagini di rito dai Carabinieri di Fontanellato che, fin da subito, avevano gestito l'aggressione assicurando immediatamente alla giustizia il più giovane dei due rapinatori: un 16enne di Roccabianca già «tenuto d'occhio» per intemperanze, screzi violenti con coetanei e piccoli furti.

E il giorno di Pasquetta, l'escalation di reati, è arrivata al culmine: in giro in bicicletta con l'amico ventenne, arrivati a San Quirico ha avvicinato il 19enne con una scusa e poi i due hanno cercato di rubargli il telefonino che aveva in mano.

La vittima ha reagito – rimediando calci, pugni e minacce e la rottura di un dente – ma i due erano riusciti comunque a darsi alla fuga prima dell'arrivo dei carabinieri.

Con in mando la descrizione dei due, gli uomini dell'Arma hanno immediatamente iniziato le ricerche e il più giovane era stato subito intercettato dalla pattuglia di Fontanellato - con ancora addosso i segni della colluttazione e gli abiti descritti dai testimoni - e accompagnato al centro per la giustizia minorile di Bologna dove si trova tuttora.

Per il complice è servito invece più tempo: rintracciato fuori flagranza, sono state infatti necessarie indagini aggiuntive per poter procedere all'arresto.