Si salvano Mihaila e Corneius

Il migliore

Mihaila 6

Il ragazzo non è sempre lucido, né pulito tecnicamente, però mette in campo tutto quello che ha, semina avversari, segna un bel gol. Poterlo trattenere nella prossima stagione sarà fondamentale perché lui almeno ha ancora fame di risultati e di gloria ed è su quelle caratteristiche che bisognerà puntare per risalire subito in serie A.

Colombi 5,5

Ha provato sulla sua pelle quello che Sepe sperimenta da una stagione, cioè incassare gol a grappoli senza fare parate. Sul tiro di Ounas poteva fare di più.

Busi 5

In difesa è invisibile, in fase offensiva invece fa anche cose buone, crossando con una certa disinvoltura. Restiamo dell'idea che per ora sia solo un discreto quinto.

Dierckx 5

Sul primo gol di Simy non è reattivo dopo la deviazione di Bani e in generale appare carente in velocità. Però almeno mostra coraggio nei duelli. Potrà farsi.

Bani 4,5

Davanti manca del tutto il filtro ma nei 45' che gioca gli vanno tutti via come treni. Ounas sulla trequarti e Messias a destra gli fanno girare la testa.

Pezzella 5

Più o meno stesso discorso fatto per Busi. E' bravino a proporsi e spingere ma nel calcio c'è anche la difesa e specie a quattro i terzini devono farsi valere anche lì.

Hernani 5,5

Ennesimo capitano e, per carità, applausi al bel gol, tanto più che quest'anno gliene riescono tanti. Ma in mezzo soffre da matti e recupera pochi palloni.

Brugman 5

Sarebbe anche in un buon momento, ma in mezzo la squadra è sfilacciata e lui gioca poco. Tenta il bis di Torino su punizione ma in barriera non c'era Ronaldo...

Kurtic 4

Le lacrime di Cagliari hanno incantato i tifosi di mezza Italia ma non quelli del Parma che hanno seguito da vicino la sua pessima stagione e le sue tante giocate a vuoto.

Man sv

Che dire? Quest'anno va così: mancava anche a lui un bel soggiorno in infermeria ed eccolo servito dopo appena 20'.

Cornelius 6

Sbaglia tanto, troppo quando c'è da puntare al gol, ma almeno serve due assist e così nobilita la sua prestazione. Ma se chiude l'anno con un solo gol dovrà pensarci su.

Gervinho 5,5

Entra a freddo, gironzola fino al 45', sciupa maldestramente un gol, poi si scalda meglio, ne segna un altro, svaria su tutto il fronte ma resta evanescente.

Osorio 4

L'unica consolazione è che la sua demenziale entrata che ha causato il rigore è arrivata a stagione già segnata, ma ricorda quella di Busi a Reggio. Solo che lui ha 26 anni.

Pellè 4.5

Un tempo di giri a vuoto e confusione, la cosa più preziosa è stato il mezzo liscio che ha innescato il gol di Mihaila.

Grassi 5

Ci mette generosità, ed è già qualcosa in questo contesto, ma si distingue solo per un'entrata da ammonizione.

Valenti 5.5

Sarà una nostra impressione ma è ''pesante'' e per giocare a questi livelli deve acquisire, oltre a un'altra maturità, anche più rapidità.

L'allenatore

D'Aversa 4

Forse si sentirà preso in giro dai suoi, e ne ha ben donde, fatto sta che quest'anno solo in un caso gli è riuscito di cavare dalla sua rosa quanto bastava per vincere una partita. E' il primo a non cercare alibi e allora i numeri sono spietati. Così come è avvilente il continuo ripetersi degli stessi errori. E' un'annata che non dimenticherà, speriamo insegni tanto a lui e al club.