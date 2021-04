«Io ci metto la faccia»: via alla campagna a favore delle persone affette da autismo

«Io ci metto la faccia»: ha preso il via la campagna solidale a favore delle persone affette da autismo, campagna promossa dalla Fondazione bambini e autismo di Fidenza. Tanti i personaggi conosciuti che hanno aderito: commercianti, infermieri, manager, imprenditori. Tutti, dall’architetto al parrucchiere, dall’ingegnere al barista si sono fatti immortalare nel loro contesto abituale, circondati dagli oggetti di lavoro. Volti notissimi della città, persone con tanta voglia di dare una mano a chi ne ha più bisogno.

L'hashtag

«Una campagna per il 5 x 1000 particolare - ha spiegato Paola Mattioli, direttrice del Centro - che punta prima di tutto a raccontare una comunità solidale, nonostante il momento difficile per tutti. E c’è chi ci ha messo la faccia. La campagna di Fondazione bambini e autismo, è stata lanciata con l’hashtag #daiunamano e tanti i volti noti e meno noti della città , che è già possibile vedere sui social e dal 1° maggio , incontrare in maxi manifesti in giro per i quartieri. Abbiamo coinvolto le comunità di tre realtà, Fidenza, Noceto e Fontanellato, ma tutti possono partecipare».

Lo spaccato

«Tutti possono essere testimonial e dare una mano - ha aggiunto Paola Mattioli - e fare la differenza attraverso il proprio 5x1000. Scopo della campagna è non solo raccogliere fondi per portare avanti i nostri progetti e la nostra mission ma anche rappresentare uno spaccato della nostra comunità, una comunità che resiste nonostante le difficoltà e che non rinuncia a essere unita e solidale. Perché è solo insieme, dai più forti ai più fragili, che possiamo farcela. Abbiamo iniziato con i primi testimonial, amici che da tempo ci sono vicini, ma chi desidera partecipare può contattarci alla mail fidenza@bambinieautismo.org, un modo per conoscerci e anche saperne di più sul reciproco operato». s.l.