Bergonzi nella Walk of Fame, scoperta la targa dedicata al tenore

Egidio Bandini

Busseto - «È un onore vedere il nome di nostro padre nella “Walk of Fame” della lirica, voluta dalla Fondazione e dal museo Tebaldi»: esordisce così Marco Bergonzi poco prima della scopertura della pietra dedicata al grandissimo Carlo, il più grande tenore verdiano del ‘900.

«Momenti belli»

«È una giornata che ci fa ricordare momenti molto belli – gli fa eco Maurizio Bergonzi – quando papà dirigeva l’Accademia, quando si esibiva in questa piazza. Parlare di lirica a Busseto vuol dire Carlo Bergonzi e così, vedere il nome di nostro padre accanto a quello di Franco Zeffirelli fa tornare alla mente quell’Aida del centenario verdiano che dopo l’enorme successo di Busseto ha fatto e continua a fare il giro del mondo!».

«Accanto a Maria Callas, a Enrico Caruso e a Giuseppe Di Stefano – dice ancora Marco – non poteva che esserci Carlo Bergonzi e vedere qui accanto il maestro Francesco Meli, un nostro grande amico, unisce soddisfazione a soddisfazione». Accanto al sindaco Giancarlo Contini, al vicesindaco Gianarturo Leoni, agli assessori Marzia Marchesi ed Elisa Guareschi, i rappresentanti del «Club dei 27», del Coro dell’Opera di Parma», della Fondazione e museo Renata Tebaldi, di cui è testimonial il maestro Francesco Meli.

Occasione preziosa

«Sapevo di questo progetto della “Walk of Fame” dell lirica - dice Meli - ed è un’occasione preziosa poter essere qui e posare le pietre di questi cinque grandissimi del passato, tre dei quali sono tenori e, quindi, mi toccano nell’intimo. Io ho chiesto espressamente di poter posare la pietra dedicata a Carlo Bergonzi – dice il maestro Meli – per onorare la città di Busseto e perché è il mio riferimento nello studio del repertorio verdiano, dal punto di vista musicale, per la sua ricerca che ha sempre fatto soprattutto nella scrittura: è un valore aggiunto nel valore aggiunto».

Messaggi affettuosi

«Non sono riuscito a conoscere Carlo Bergonzi aggiunge - ma ho sempre avuto da lui dei messaggi, tramite Michele Pertusi, molto affettuosi. In più con i figli e soprattutto con Marco ci sentiamo spesso, ci siamo ritrovati quando ho vinto l’Oscar della lirica e lui ritirava quello di suo padre e spesso ci vediamo qui: nel nome di Verdi!».