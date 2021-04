Ex Solari, presto la riqualificazione dell'edificio

Edifici pubblici sempre più anti spreco a Fidenza. Dopo gli interventi di efficientamento energetico sulla piscina coperta, sul palazzetto dello sport e sulla scuola De Amicis, finanziati complessivamente con 2,4 milioni di euro, arriva ora la riqualificazione energetica per l'ex scuola Solari, che ospita i bambini e gli insegnanti della Collodi.

Obiettivo del progetto è ridurre i consumi della struttura scolastica attraverso l'isolamento dell'involucro edilizio, la sostituzione dei serramenti esterni, del generatore di calore e dei corpi illuminanti con lampade a led.

In tutto si tratta di lavori per 500 mila euro di cui circa 350 mila arrivano da contributi statali e regionali mentre i restanti 150 mila vengono messi direttamente dal Comune di Fidenza. Si tratta nello specifico di 88.208 euro derivanti da alienazioni, e 58.958 euro reperiti anche grazie alle economie realizzate durante i lavori di riqualificazione energetica della scuola Collodi, che si sono conclusi a settembre 2020.

«Con questo nuovo intervento – ha spiegato il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Davide Malvisi – torniamo a lavorare sull'ex Solari, un istituto sul quale abbiamo investito nel tempo quasi un milione di euro con l'obiettivo non solo di mettere a disposizione una “casa” accogliente per i ragazzi della Collodi, ma anche di non consentire che un importante edificio, posizionato alle porte del centro storico di Fidenza, fosse escluso dalla costante e continua rigenerazione del patrimonio pubblico. Quando la Collodi tornerà nella sua sede naturale la nostra Comunità disporrà di un edificio in ordine, efficiente dal punto di vista energetico e pronto ad pronto a ospitare nuove progettualità».

I lavori all'ex Solari verranno effettuati nel corso dell'estate, in modo da poter essere pronti il prossimo anno scolastico che inizierà con una buona notizia per i ragazzi e gli insegnanti della Collodi: per fine anno è prevista infatti la partenza dei lavori per l'adeguamento sismico della scuola ufficiale. Un grande cantiere da 3.5 milioni di euro che trasformerà la Collodi da edificio in condizioni drammatiche a gioiello della sicurezza grazie all'ufficialità del finanziamento che vede la Regione trasferire a Fidenza 1.480mila euro di risorse ministeriali.

«Con l'efficientamento energetico dell'ex Solari – ha concluso il sindaco Andrea Massari - proseguiamo il programma sistematico di interventi di adeguamento e riqualificazione delle scuole cittadine oltre che del patrimonio immobiliare comunale».

