Farmacista accusato di truffa: è arrivata l'archiviazione

Era stato denunciato alcuni mesi fa per truffa aggravata al Servizio sanitario nazionale, per un ammontare di un migliaio di euro, ma nei giorni scorsi il Gip del Tribunale di Parma ha disposto l'archiviazione della sua posizione: il farmacista Michele Dileo, titolare della Farmacia Centrale, è stato così «scagionato» dall'accusa dei carabinieri del Nas di Parma che avevano rinvenuto nel locale numerose confezioni di medicinali senza i bollini farmaceutici, le cosiddette fustelle, che secondo l'accusa erano stati inoltrati al servizio farmaceutico dell'Ausl per il rimborso a carico del Servizio sanitario.

«Si trattava di farmaci di distribuzione diretta, ovvero prescritti dal medico, che ogni paziente può ritirare alla farmacia ospedaliera bypassando quella territoriale – ha affermato Dileo, difeso dall'avvocato Hicham Khawatmi –. Nella prima fase del Covid 19 mi sono recato personalmente alla farmacia ospedaliera per prelevare i farmaci dei pazienti consegnandoli in giornata o nei giorni seguenti: purtroppo gli anziani spesso si dimenticavano di passare in farmacia per prelevarli ma io su ogni singola confezione facevo scrivere il nome del cliente e la data di erogazione. Al momento dell'ispezione i farmaci, di solito conservati in sacchetti di carta, si trovavano in una cesta all'interno del magazzino. Non avendo le fustelle, i Nas li hanno sequestrati». La spiegazione di Dileo ha convinto il pm che ha richiesto per lui l'archiviazione disposta dal Gip.

