Blitz a raffica nei supermercati: condannato a 3 anni e 4 mesi

Sei mesi in cui si è aggirato per le strade della città cercando rifugio qua e là. Ma anche con un obiettivo fisso: i supermercati, in cui entrare, arraffare il più possibile (soprattutto alcolici) e andarsene. Trentacinque anni, calabrese, con un passato tutt'altro che limpido, da giugno a dicembre dello scorso anno aveva colpito in vari store, oltre a mettere insieme qualche altro reato: tentata rapina, utilizzo indebito di carte di credito e invasione di edifici. Una scorribanda che ieri gli è costata la condanna a 3 anni e 4 mesi, nonostante lo sconto di un terzo dovuto alla scelta del rito abbreviato.

Tutto era cominciato il 19 giugno: primo furto di generi alimentari a cui ne erano seguiti altri. Sei all'Esselunga, due al Conad, uno all'Ipercoop, e ogni volta senza particolare destrezza, tanto che era stato sempre scoperto e denunciato. Mettendo insieme le dichiarazioni dei testimoni e delle persone offese, ma soprattutto grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, si è arrivati al suo nome.

In quei sei mesi, poi, aveva pure rubato un'auto ed era riuscito a impossessarsi di alcune carte di credito con cui subito dopo era andato a fare acquisti per 300 euro. Una raffica di reati che, uniti ai precedenti, lo scorso gennaio l'avevano fatto finire in via Burla. Troppo «blandi» gli arresti domiciliari, secondo il gip, per uno che sembrava non avere alcuna intenzione di smettere. E così si erano aperte le porte del carcere.

