Boom per MyAppFree, startup giovane con progetti «verdi»

In ufficio si parla inglese, l’età media dei colleghi è 26 anni. E il lavoro nella sede della startup MyAppFree riguarda alcune branche del digitale con maggiore crescita internazionale. In California? No, a Imola. I fondatori sono Alessandro Del Grano di Parma e i romagnoli Massimo Caroli e Riccardo Fuzzi.

Il progetto MyAppFree è nato nel 2015 sviluppando un’idea di Caroli e Fuzzi: creare una piattaforma che permettesse di trovare le app di proprio interesse. All’inizio per Windows phone, poi per tutto il mercato. L'impresa è cresciuta, fino a un fatturato milionario. E nei giorni scorsi è arrivato il premio di Industria Felix, trimestrale in supplemento con Il Sole 24 Ore, che ogni anno assegna riconoscimenti in base a competitività, affidabilità finanziaria e sostenibilità. Il premio definisce MyAppFree Spa «tra le migliori start up innovative per performance gestionale con sede legale nella regione Emilia-Romagna». «È un risultato che non ci aspettavamo e ci ha riempito di orgoglio», spiega Del Grano. Parmigiano, 29 anni, dopo il liceo si è iscritto a Ingegneria informatica, elettronica e delle telecomunicazioni, per poi dedicarsi sempre più al progetto. Ora si divide fra Parma e Imola.

I fondatori hanno vinto bandi regionali e sono stati nella Silicon Valley ma restano legati all’Italia, anche se ci si scontra con scogli come la burocrazia o le difficoltà di trovare competenze specifiche in giovani da assumere.

Sulla piattaforma l'utente può registrarsi, scoprire applicazioni e giochi di suo interesse; inserzionisti e agenzie pubblicitarie possono raggiungere in modo preciso gli utenti interessati ai loro prodotti e attività. «Stiamo aprendo altri servizi - continua Del Grano -. Nel 2020 abbiamo acquisito iNews, che fornisce contenuti editoriali su Android e iOs, e lanceremo presto un servizio che trasforma la pubblicità in un servizio green. Il nome è MyAppTree». Riassumendo: il download di app e giochi genererà un profitto da devolvere ad associazioni che piantano alberi. «Si parla molto di Industria a impatto 0 sull’ambiente. Per noi è il minimo indispensabile, stiamo lanciando un progetto per la riforestazione tramite azioni digitali. Entro due anni speriamo di raggiungere l'obiettivo. Vorremmo fare da apripista per tante altre aziende».

La startup fatturava 3 milioni due anni fa; nel 2020 è arrivata a 6 milioni e la previsione per fine 2021 è di 14 milioni di euro, grazie alla crescita delle attività legate a giochi, finanza e contenuti multimediali. I mercati: 80% estero (Stati Uniti, Giappone e Germania soprattutto), 20% Italia. I dipendenti sono 14 ma l’obiettivo è salire a 20 quest'anno. «Siamo di cinque nazionalità e parliamo italiano, inglese, portoghese, russo, ucraino, giapponese e cinese», racconta Del Grano, che vuole «incoraggiare altri giovani a fare impresa o a unirsi a noi perché siamo in cerca di talenti da assumere». Su www.myappfree.com sono elencate le figure che la società sta cercando.

Andrea Violi