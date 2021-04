Rapina una prostituta, patteggia un anno e 7 mesi

Pur se poco (10 euro) dapprima doveva essere lui, un albanese 24enne, a pagare una giovane prostituta nigeriana. I due si erano accordati per un rapporto mercenario lungo l'argine dell'Enza, quando lui ha preteso di non indossare il preservativo. Ricevuto dalla donna un secco «no», è andato su tutte le furie, cominciando a colpire la ragazza, fino a farla cadere a terra, per poi strapparle il portafogli con 90 euro all'interno. Arrestato dai carabinieri di Monticelli, il giovane è stato processato con rito abbreviato dal Gup. Ha patteggiato un anno e sette mesi e 300 euro di multa.