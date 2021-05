Droga in pronta consegna, pusher condannato

Girava intorno alla stazione. Ma non aspettava un treno. Sono stati gli uomini della Antidroga della squadra mobile della questura a arrestare un nigeriano che in piazzale Dalla Chiesa è stato trovato con nello zaino quindici involucri di metanfetamina, il micidiale Shaboo per un peso complessivo di circa 15 grammi. Può sembrare una piccola quantità ma questa droga, molto diffusa in Oriente, è una delle più potenti droghe sintetiche in circolazione in Europa. Il pusher, un nigeriano di 38 anni, aveva con sè anche una somma di denaro ed stato trattenuto in cella in attesa del processo.