Ragazzino beve dell'acido: ricoverato d'urgenza

Probabilmente l’ha scambiata per una bottiglia d’acqua o di una bibita o forse non era a conoscenza della sua alta pericolosità. È tuttora ricoverato a Parma nel reparto dei codici rossi in pronto soccorso, ma comunque non è grave, un ragazzo 12enne di Coenzo che ieri pomeriggio intorno alle 18,20 ha ingoiato inconsapevolmente nella propria abitazione dell’acido tossico.

Il ragazzino, dopo essersi sentito male a seguito della sostanza ingerita, è stato quindi immediatamente soccorso dai volontari della Croce rossa di Sorbolo e da un’automedica della Pubblica assistenza giunta da Colorno. Entrambi i mezzi sono arrivati in pochi minuti sul luogo dove è accaduto l'episodio A causa della gravità dell’accaduto, si è anche alzato in volo anche un elisoccorso di Parma, che tuttavia è tornato indietro perché il ragazzo è stato trasportato al Pronto soccorso da un’ambulanza. Come detto, fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.