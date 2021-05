Gli amici ricordano Garbi, uno dei ragazzi delle «Cà növi»

Un altro ragazzo delle «Cà növi» se n'è andato: a 72 anni è scomparso Marino Garbi, borghigiano del sasso e personaggio molto conosciuto e stimato in tutta la città. Proveniva dalla bella e numerosa famiglia borghigiana doc dei Garbi.

Marino era soprattutto conosciuto per avere gestito per anni, con un amico, il bar Covo, davanti alla stazione ferroviaria. Negli anni si erano attirati una vasta e affezionata clientela. Il gruppo dei borghigiani nati e cresciuti nel quartiere delle «Cà növi» hanno perso un altro pezzo del loro cuore e hanno desiderato ricordare l'amico Marino.

«Tra via Ariosto e via Porro è sorto, qualche anno fa, un nuovo complesso che ha sostituito i quattro edifici costruiti nel primo dopoguerra per i borghigiani senzatetto a causa dei bombardamenti: erano ''el Cà növi'', con trentasei appartamenti sovraffollati e tanti ragazzini. E noi ragazzi, nati nel decennio del Quaranta, alla notizia che le case sarebbero state abbattute, abbiamo cominciato a ritrovarci “a tavola” per ricordare i tempi giovanili. Purtroppo, strada facendo, qualcuno ha lasciato la nostra bella compagnia: prima Italo Cristoforetti, poi Luciano Cugini e ora uno dei più giovani, Marino Garbi. Prima che gravi malattie negli ultimi anni lo colpissero minando sia il fisico che lo spirito, era sempre stato un compagno ideale, sereno, cordiale, pronto alla battuta e di grande compagnia. Ma la sua migliore qualità è stata la generosità, sempre pronto e disponibile ad aiutare chi fosse nel bisogno.L o ricordiamo con tanto affetto e siamo vicini ai suoi cari: Dinetto, il fratello pure membro del gruppo e le sorelle Daniela e Santina».

r.c.