Violenze in famiglia: 40enne trasferita in una struttura protetta

Colorno Maltrattamenti in famiglia: una 40enne è statatrasferita in una struttura protetta. Nei suoi confronti, da parte del 60enne convivente, ingiurie, vessazioni e violenze – anche fisiche - andavano avanti già da alcuni anni.

Ma è stato nei giorni scorsi, al culmine dell'ennesima lite in casa, che la donna ha deciso di contattare le forze dell'ordine, a cui la stessa vittima, esasperata dal protrarsi delle azioni di maltrattamento da parte del convivente, ha denunciato i fatti: proprio grazie all'intervento dei carabinieri, la donna è stata collocata presso una struttura protetta, mentre il convivente è stato denunciato.

I fatti sono accaduti a Colorno, dove i carabinieri della stazione locale, coordinati dalla compagnia di Fidenza, sono intervenuti presso un'abitazione della città, dove stava andando in atto soltanto l'ultimo episodio di una serie di azioni di maltrattamento e di violenza non solo fisica, come in quella casa era accaduto soprattutto in passato, ma verbale: motivi spesso futili, come avrebbe denunciato la vittima, portavano frequentemente il sessantenne ad insultare e offendere la quarantenne, costretta a subire vessazioni e umiliazioni.

Sino all'ultimo caso di alcuni giorni fa, che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine: il sessantenne, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, è stato già denunciato, ma le indagini, da parte dei carabinieri della stazione colornese, sono tuttora aperte e permetteranno di fare luce su quanto accadeva in quella casa, e su un rapporto ormai da troppo tempo logorato, da liti, ingiurie e violenze continue.

